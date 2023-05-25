永續減碳 台壽發揮金融影響力

台灣人壽與經濟日報昨共同舉辦「零淨台灣─二○二三永續影響力論壇」，邀產官學界分享如何透過政府力量進行淨零治理，並提供創意解方，從理論到實踐，發揮永續影響力。

中信金控總經理陳佳文說，歐盟將課徵碳關稅，美國也推動相關法案，如今碳變成有價，每個國家都利用行政力量，把排碳的外部成本內部化，這對企業經營產生關鍵性影響；中信金為達到淨零轉型目標也朝三方面推進，包含積極於國際發揮金融影響力、數位轉型將產品服務數位化，以及綠能相關產業給予融資較大支持。

台灣人壽總經理莊中慶說，淨零目標除自身做起，也可透過金融影響力去影響其他企業，先要找出企業碳排量的計算方式；以台灣人壽角度來看，除跟著中信金控做了二○五○淨零減碳路徑，針對所有行社，以及購買、承租、貸款的不動產都能設立減碳標準，再來有龐大資金可去影響融資、投資的企業，讓他們依循碳排路徑去減碳。

經濟日報社長劉永平說，為了實現淨零目標，不管是政府部門、企業界、供電單位、金融機構都為協助轉型投入龐大資源，尤其金融業在這方面成為表率；金管會去年九月發布綠色金融行動方案三點零，鼓勵金融機構協助驅動企業低碳轉型。

金管會副主委蕭翠玲說，為協助企業減碳，今年三月發布上市櫃公司永續發展方案並建立五大推動面向；綠色金融行動方案三點零版則有四重點，包含推動金融機構碳排查及氣候風險管理、發展永續經濟活動認定參考指引、組成永續金融先行者聯盟成立大會、辦理永續經融評鑑等。