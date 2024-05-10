核安會將成立專案稽查小組 確保核一廠燃料運貯安全

新北市府今天核定核一室外乾貯水保計畫，台電最快明年初可將爐心內燃料棒移出。核安會表示，未來熱測試作業期間，將要求台電邀請國際技轉廠家參與；核安會也會組成專案稽查小組，確保燃料運貯作業安全。

新北市府今天核定核一室外乾貯水保計畫，台電預計在發布開工通知後1個月內動工興建，進行加高陂址擋土牆及改善排水等作業，並於3個月內完成後進行熱測試，熱測試開始後4至6個月內啟用；也就是說，最快明年初可正式將爐心內燃料棒移出。

核安會透過新聞稿說明，台電據以執行水土保持改善工程，並於取得新北市政府核發設施水土保持完工證明後，進行熱測試作業。

核安會強調，嚴格督促台電做好熱測試作業準備，重新檢視護箱系統、運貯設備機具、設施各項安全監測設備的功能性，並就燃料吊運、真空乾燥、密封銲接、廠內運送等安全關鍵項目多次演練，強化人員作業熟練度。

核安會指出，未來熱測試作業期間，將要求台電邀請國際上具熱測試實際經驗的技轉廠家，派遣專業技師參與，以強化作業安全及應變技術能量；核安會也會組成專案稽查小組，於作業期間全程派員執行檢查，以確保燃料運貯作業安全。

核安會表示，依據國際原子能總署（IAEA） SSG-15「用過核子燃料貯存」安全標準導則建議及國際趨勢，乾式貯存採被動式的自然對流方式移除衰變熱，相較採用主動熱移除的循環水設備的燃料水池貯存，前者為IAEA建議優先選項。

目前國際間營運中的乾式貯存設施有145座，顯示乾式貯存為成熟的用過核子燃料貯存技術。

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