都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
為加速921前建物更新，內政部今天通過都更條例修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也適用。
內政部今天下午透過新聞稿表示，9日部務會報通過「都市更新條例」第65條修正草案。
內政部指出，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用。
內政部提到，期盼透過增加改建誘因，以提高建築物所有權人參與都市更新的意願，並達到提升建築物與民眾居住安全目標。
內政部補充，為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。
內政部強調，台灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動，都市更新條例第65條修正草案，將盡速陳報行政院審查後，送請立法院審議，以強化國內居住品質及國人安全。
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