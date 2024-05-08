韋僑首季 EPS 0.72元 走出Q4營運谷底

RFID廠韋僑（6417）董事會7日通過今年首季財報，合併營收3.28億元，季增7.4%，年減0.5%。毛利率24.55%，分別季減3.2及年減7.1個百分點。稅後純益3062.5萬元，季增54.9%，年減23.9%；每股稅後純益0.72元，已走出2023年第4季的營運谷底。

展望2024年景氣，韋僑認為僅管大環境景氣變數多，但隨著RFID新應用陸續拓展，樂觀看待後市營運走升。

韋僑去年因進行遷入新廠作業，客戶多集中於上半年提提前拉貨，其後面臨市場景氣走弱，致下半年進入庫存調整期。韋僑去年第4季合併營收3.06億元，季減19%，年減17.2%。毛利27.7%，分別季減4.05及年減8.09個百分點。稅後純益1,977萬元，季減63.6%，年減65.5%；每股稅後純益0.47元，均來到近7季新低。

幸而韋僑去年上半年出貨力道強勁，2023年全年合併營收達14.26億元，年增8.4%，仍創史上新高。韋僑表示，根據客戶們的訂單觀察，2024年需求將回到正向發展軌道。

韋僑去年毛利率30.51%，年減1.16個百分點。稅後純益1.7億元，年減10.8%；每股稅後純益4.02元。韋僑董事會決議擬配發2元現金股利，配息率49.8%。這項盈餘分配案，將於5月27日的股東常會中承認。

韋僑7日股價上漲1.5元，成交量221張，收104.5元，呈連二漲走勢。

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