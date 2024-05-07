520國宴首度移師台南 在地金牌冠軍隊打造最強伴手禮

520國宴首度移師台南，7日台南市政府開箱專為國宴特製的「台南400提袋」伴手禮。伴手禮不僅融入台南在地特色，更有多位台南之光入列共襄盛舉，組成「金牌隊伍」打造最強伴手禮冠軍組合，背後象徵台南豐厚人情味，更感受台南金牌隊總動員，全力以赴籌辦國宴喜事的款待心意。

據了解，伴手禮挑選充滿巧思，入列品牌多發跡台南，其中更潛藏多位國際競賽常勝軍，品牌獲獎無數、外銷世界各地，揚名海內外。像是台南果醬職人林韡勳深耕十年，多次拿下有「果醬界奧斯卡」之稱的英國世界柑橘類果醬大賽獎項，2023年更一舉奪下金牌。台風造酒則是台南首間精釀啤酒廠，精心打造具台灣風土的精釀啤酒，2022年在「WBA世界啤酒大賽」中取得2金2銀佳績，是出征世界各地國際啤酒賽事常勝軍。至於年營收超過十二億的古寶無患子，產品成功進軍美國市場，在電商亞馬遜網站上一砲而紅，至今熱潮不退。

其中，看準市場潛力、跟上環保有機趨勢，成功打入美國市場的古寶無患子，特別為此次國宴伴手禮不惜重資，推出具台南在地特色的限量嶄新包裝，融入古蹟安平古堡、林百貨、孔廟、地方農漁特產品鳳梨、虱目魚，以及地方香科活動燒王船、台南特有物種黑面琵鷺等元素，為國宴量身打造全新設計。對此，董事長王高榮表示，賴清德時任台南市長期間，推動農漁產業不遺餘力，加上今年適逢「台南400」，新任總統與台南淵源甚深，國宴又首度移師台南，「這一輩子也不一定有一次」、「賴總統是我們這裡的人，都在我們台南」，因此不計成本，一定要做得更好，「輸人不輸陣」。

榮獲2022年WBA世界啤酒大賽金牌的台南在地啤酒廠台風造酒，品牌總監許承穎表示，此次特別選擇麻豆文旦與關廟鳳梨兩樣水果為基底釀造水果啤酒，一來是柚子、鳳梨產地皆源自台南，是在地著名農特產品；二則取自柚子「保佑子孫」、鳳梨「旺來」的吉祥諧音，為與會賓客獻上滿滿台南味的真摯祝福。許承穎說，台風造酒以台南在地酒廠之姿被選為國宴伴手禮，「是一件對台灣酒廠很有鼓勵意義的事情」。談及包裝巧思，許承穎則透露，瓶身設計結合「台南400」活動主視覺，搭配煙火慶祝圖像，象徵台南人共同籌辦國宴喜事，希望藉由國宴伴手禮，讓世界看見台南。

此外，府城之聲廣播電臺董事長康銀壽也另外準備了伴手禮，包括「鹽中魚子醬」美譽的北門頂級鹽花、鳳梨酥及曾奪下世界盃麵包大賽個人金牌的吳寶春麵包，並裝入來自台南西港藺草技藝、有「台灣LV」美名的茄芷袋。勇奪英國世界柑橘類果醬大賽金牌的十年台南果醬職人林韡勳受訪時表示，「賴清德以前是台南市長，選到總統回來（台南），意義非凡。」且以往國宴都選擇辦在台北，為呼應此次國宴首度移師台南，特別選擇以桑椹為主題的果醬，因為桑椹是台灣獨有的莓果，是「家鄉的味道」。

曾拿下世界盃麵包大賽個人金牌的吳寶春回憶當年表示，為了尋找適合的原料，他曾拜訪時任台南市長的賴清德，「我們一樣都是在很困苦的環境長大」對於相似出身，吳寶春有惺惺相惜之感。後來他相中來自台南東山的桂圓，「藉由這樣的緣分，從那時候開始，我就思考桂圓是不是可以再融入（麵包）。」結合台南在地桂圓與台灣黑糖，推出國宴麵包，登上國宴殿堂，與國際接軌，也讓外賓更認識台南、更了解台灣。

至於外界好奇為何特別選擇茄芷袋？康銀壽說，茄芷袋來自西港檨仔林文創班，每一個袋子都是手工製成，袋子上再放上總統府意象，既保有台灣古早味又不失現代流行，限量推出、意義非凡。

國宴首度移師台南，日前公布的國宴菜色由米其林主廚、美食顧問專家等「黃金陣容」團隊設計，菜單納入百年小吃與台灣之光等美食，廣受各界好評，今揭曉的國宴伴手禮名單更是金光閃閃、實力驚人的金牌隊伍，包括拿下英國世界果醬大賽金牌的甜玉軒、WBA世界啤酒大賽金牌的台風造酒、成功揚名國際的古寶無患子，以及來自高雄、曾奪下世界盃麵包大賽個人金牌的吳寶春麵包等，組成最強伴手禮冠軍組合，展現卯足全力辦好國宴、熱情款待世界的決心與誠意。

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