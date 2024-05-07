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全球再生能源調查 臺灣排名上升兩名

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

安永可再生能源國家吸引力指數第62期（RECAI）調查顯示，離岸風電業的動盪時期可能會改變未來大型能源專案的建設和融資方式。

離岸風電對於實現淨零排放相當重要，但受到供應鏈問題、成本上升的影響，自2019年以來，全球專案成本上漲39%，未來十年，通膨可能使該行業的資本支出增加約2,800億美元。

台灣相較前次的調查，上升兩個名次，排名第24位，反映政府積極推動能源轉型。依台灣2050淨零排放路徑規劃，台灣離岸風電的計畫裝置容量達55GW，僅次於荷蘭及德國，名列世界第三，可見離岸風電市場對台灣能源轉型及世界級投資人的重要性。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理吳培源表示，目前台灣離岸風電也同樣遭遇融資和建設的難題，導致開發進程延宕。融資相關風險主要來自企業購電合約（CPPA）對融資條件的影響，建設則受到國產化供應鏈與船舶等短缺，限制了開發期程與增加成本管控難度，以上綜合影響離岸風電開發商的財務可行性。

此現象可從去年離岸風電第三階段第一期簽署行政契約的五個風場開發商，與今年四月第二期投標的六家業者高度重疊來觀察，目前既有的開發商對於CPPA及國產化供應鏈，相較於其他外資開發商，具有先行優勢及排擠效應。

排名前三的國家為美國、德國、中國大陸，與上次排名相同不變。

美國蟬聯第一位，主要因為《降低通膨法案》的激勵措施使得太陽能顯著增長，但是由於成本上升，美國政府面臨市場參與者對於放寬離岸風電專案政策補貼條件的施壓。

德國持續位居第二位，主要因德國陸上風電行業大幅增長，截至2023年的9月底，新增裝機容量超過2022年的總裝機容量。

第三位的中國大陸，太陽能和風能使得大陸邁向2030碳達峰目標，大陸政府計畫透過綠電認證支持專案開發，幫助實現2025年再生能源電量占比33%的預期目標。

此次調查值得一提的是，北歐國家積極追求可再生能源，使得丹麥、瑞典、挪威名次皆有提升，丹麥上升兩名至第九位，瑞典上升三個名次至第十七位，挪威上升五個名次至第二十六位。

此外，日本排名下滑三個名次，跌至第十三位，雖然擁有豐富的自然資源並承諾減少化石燃料，但在太陽能和風能部署方面，日本仍然落後其他主要經濟體。

同樣地，智利下滑兩名次而排名第十六位，儘管有新的電池儲能目標，但由於智利全國各地的太陽能縮減 ，智利仍在努力解決此問題。

在此背景下，預計2030年離岸風電目標的15個市場中約有80%將無法實現其既定目標。尤其英國已經放棄其作為離岸風電專案最具吸引力的國家的領先地位，排名下滑三個名次至第七位。2023 年 9 月，英國第五輪分配 （AR5）中離岸風電的最高執行價格為每兆瓦時英鎊44元（54美元），不足以吸引開發商競標。這代表英國到2030年實現50GW海上裝機容量目標遇上了挫折。

吳培源指出，離岸風電要想在全球脫碳中發揮更大作用，可能需要有效控制開發商面臨的系統風險，保證其合理的投資回報。例如以標準化技術，緩解離岸風電供應鏈的緊張情況，為製造商和開發商提供更大的確定性。各國政府也需要制定長期穩定的策略，簡化並加快流程，將承購協定問題與最終投資決策間的風險降至最低。

太陽能 德國 離岸風電

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