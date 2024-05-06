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總統：3月出口創2年來最大增幅 政府做產業靠山

中央社／ 台北6日電
總統蔡英文。中央社
總統蔡英文。中央社

總統蔡英文今天接見中華民國進出口商業同業公會全國聯合會，她說，今年3月單月出口418.2億美元，不僅連續5個月增長，更是2年來的最大增幅。政府一定會做產業靠山，持續推動各項支持產業的措施。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統上午接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」，她感謝大家長期投入國際貿易，驅動台灣經濟發展，大家的努力讓台灣經濟，即使面臨疫情的嚴峻挑戰也逆勢成長，更在國際變局中站穩腳步。

蔡總統提到，去年，外貿總額達到7839億美元，其中出口貿易創下連續3年突破4300億的紀錄；而今年3月，單月的出口也來到418.2億美元，不僅連續5個月增長，更是2年來的最大增幅。

她說，能夠有這些成果，除了是全民團結打拚，她也要特別感謝全聯會做為產業界和政府的溝通平台，持續提供政府寶貴的意見，並協助推動政策，一起為台灣開拓更多的經貿空間。

蔡總統指出，面對著快速變化的國際情勢及激烈的國際競爭，政府一定會做產業靠山，持續推動各項支持產業的措施，像是協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化；同時，政府也提供疫後振興及轉型發展的專案貸款，都是為了協助國內的產業，能夠導入符合國際趨勢的創新技術，持續提升國際競爭力。

她說，這幾年來，台灣和世界各國進行深化經貿夥伴關係，去年「台美21世紀貿易倡議」的首批協定已經完成簽署；台灣也和英國、加拿大分別簽署「提升貿易夥伴關係協議」，以及「投資促進及保障協議」。不僅加強和歐美國家的經貿對話，也積極和新南向及日本等國家展開合作，協助台灣的產業開拓更多海外市場。

總統表示，未來，台灣走向世界的腳步不會停下來，她也要請大家繼續和政府攜手合作，為台灣的繁榮發展努力。

蔡英文

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