立院通過了！ NCC三日內須提供鏡電視資料

新冠肺炎疫情之後，工作型態出現轉變，不少年輕人動了創業念頭，加盟連鎖系統是相對快速便利的方法，但其實「連鎖加盟」也分為很多形式，其中更有各種不同的優缺點，創業前得先搞清楚。

2024-05-06 07:01