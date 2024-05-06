立院通過了！ NCC三日內須提供鏡電視資料
立法院交通委員會今舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第二次會議，經過表決後，通過國民黨與民眾黨立委共同提出的臨時提案，將正式發文給NCC，要求儘速提供調閱文件。
今日表決以7票贊成、6票反對，通過提案，而NCC主委陳耀祥強調，並未拒絕提供資料，只是要按照程序，可以提供的一定處理。
對於立委批評NCC拒絕提供資料，陳耀祥表示，只是要釐清特定議案，憲法上講得很清楚，所以請調閱小組表示意見，哪些要處理，只要可以提供的，一定處理。
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