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產創投資抵減 擬增AI、淨零 拚9月送立院
產業界關切產創條例第十條之一投資抵減租稅優惠於二○二四年底落日，經濟部研議修正案出爐，適用投抵項目將新增人工智慧（AI）及淨零排放兩項，包括EDA軟體都納入；目前當年抵減率為百分之五擬提高至百分之十，並擬進一步提高適用投資抵減的支出金額上限，實施期程則延長至二○二九年。全案朝九月送至立法院審議為目標。
官員表示，以往智慧機械項目包括AI，但隨著科技發展，許多系統、軟體性的AI應用未必與硬體結合，且AI訓練需要強大算力，接近AI應用的大型工業電腦一部要價上百萬元，此次修訂會獨立將AI項目拉出來，以促進產業AI應用多元發展。
此外，官員說，目前適用投資抵減的支出金額上限為十億元，規畫提高上限金額，主要是相關AI設備偏向昂貴，這也是產業界期望，但金額仍待協商；目前當年抵減率為百分之五，擬提高抵減率至百分之十。但相關規畫方向須先向新部長郭智輝報告，經濟部要做稅式支出後再與財政部協商。
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