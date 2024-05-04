陳正祺率經貿團訪荷蘭 強化供應鏈連結與合作交流
台荷經貿產業合作關係密切，經濟部政務次長陳正祺2日至3日率經貿團訪荷，拜會荷蘭外交部及經濟暨氣候政策部，持續加強與荷蘭的供應鏈連結，擴大雙方合作交流。
經濟部今天發布新聞稿指出，陳正祺此行與在台投資的重要荷商及當地台商座談，聆聽業界意見，分享在現今國際局勢下，如何強化雙方產業合作，鞏固台灣在國際供應鏈的角色，並說明台灣是適合的投資環境，有助強化雙邊經貿產業投資合作。
經濟部說明，期間陳正祺也與荷蘭當地智庫「海牙策略研究中心」舉行閉門座談並發表專題演講，就全球地緣政治下台灣的關鍵角色交換意見。
陳正祺表示，台荷為理念相近夥伴，台灣新政府將延續現任政府的外交經貿政策，持續加強與友盟國家的供應鏈連結，並在既有產業基礎上，積極發展半導體、人工智慧、資訊安全等重要產業，並期待雙方持續擴大合作交流。
經濟部表示，台灣與荷蘭間已建立經濟對話，是討論經貿議題的重要平臺，台荷在經貿產業、永續能源、半導體、水資源管理等領域合作密切；2023年雙邊貿易額達203.8億美元，創下近10年新高，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴、第1大外資來源國，以及第2大投資目的國。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言