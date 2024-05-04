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陳正祺率經貿團訪荷蘭 強化供應鏈連結與合作交流

中央社／ 台北4日電
經濟部次長陳正祺。聯合報系資料照／記者季相儒攝影 季相儒
經濟部次長陳正祺。聯合報系資料照／記者季相儒攝影 季相儒

台荷經貿產業合作關係密切，經濟部政務次長陳正祺2日至3日率經貿團訪荷，拜會荷蘭外交部及經濟暨氣候政策部，持續加強與荷蘭的供應鏈連結，擴大雙方合作交流。

經濟部今天發布新聞稿指出，陳正祺此行與在台投資的重要荷商及當地台商座談，聆聽業界意見，分享在現今國際局勢下，如何強化雙方產業合作，鞏固台灣在國際供應鏈的角色，並說明台灣是適合的投資環境，有助強化雙邊經貿產業投資合作。

經濟部說明，期間陳正祺也與荷蘭當地智庫「海牙策略研究中心」舉行閉門座談並發表專題演講，就全球地緣政治下台灣的關鍵角色交換意見。

陳正祺表示，台荷為理念相近夥伴，台灣新政府將延續現任政府的外交經貿政策，持續加強與友盟國家的供應鏈連結，並在既有產業基礎上，積極發展半導體、人工智慧、資訊安全等重要產業，並期待雙方持續擴大合作交流。

經濟部表示，台灣與荷蘭間已建立經濟對話，是討論經貿議題的重要平臺，台荷在經貿產業、永續能源、半導體、水資源管理等領域合作密切；2023年雙邊貿易額達203.8億美元，創下近10年新高，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴、第1大外資來源國，以及第2大投資目的國。

經濟部 荷蘭

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