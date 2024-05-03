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世豐電力環評案原告敗訴 水力電廠將增加電力調度靈活

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世豐電力「電廠興建工程協力監管委員會」考察工地，監督工程及環境品質。圖／世豐電力提供
世豐電力「電廠興建工程協力監管委員會」考察工地，監督工程及環境品質。圖／世豐電力提供

台北高等行政法院最新判決，環境部處理世豐電力環境影響評估法事件中，依法並無疏於執行，判決原告居民及地球公民基金會敗訴。世豐電力感謝各界的支持與監督，並表示將盡全力完成國家重大水力電廠興建，提供安全且潔淨的能源，增加國內電力系統調度的預度和靈活性。

世豐電力表示，響應政府鼓勵民間投資興建發電廠，前世豐規劃「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，1999年通過環評、2002年獲經濟部核發「電業發電設備設置工作許可證」，原團隊因故逾三年開發，被主管機關依環評法處以停止開發行為及罰鍰處分，並要求提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」，2009年獲環保署同意備查，2019年新團隊接手至今均持續施工未曾中斷，相關證照及效期皆符合政府規定。

少數居民及地球公民基金會認為環境部未再要求世豐提出環現差報告，怠於執行職務，提行政訴訟，經台北高等行政法院最終判決，原告居民及基金會敗訴。世豐電力2009年已依法提出環現差報告，無再次依環評法第16條之1提出環現差報告之義務，經核符合環評法第16條之1規定文義意旨。

世豐電力說明，電廠開發過程歷經環團和少數居民抗爭，透過環保和專業團隊的長期監控追蹤，切實執行各項環境影響評估書件內容及審查結論，2022年辦理部落諮商同意程序，也獲得2村6部落（5：1同意）絕大多數村民的認同和支持，世豐已依承諾成立「電廠興建工程協力監管委員會」，由2村6個部落村長、部落會議主席及卓溪鄉公所代表（地方主管機關）與世豐共同組成，代表鄉親監督工程及環保品質，長期回饋照顧地方與部落說明溝通，共謀美好的建設成果。

世豐電力指出，水力發電是對環境相對友善的發電方式，在台灣超過百年仍持續運轉的電廠就有三座，藉由水位落差的能量轉換，水資源不會消失減量；而攔河堰魚道的設置，配合自然生態基流量的放流，也不影響農田灌溉及溪流生物的生態環境。期盼早日完成此項重大國家建設計畫，為地方創生、為國家創能、為地球創造源源不絕且無碳排的綠色水力電能。

環保 環評 電廠

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