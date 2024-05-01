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製造業無薪假呈緩步下降？勞動部：這期自行車零件業停止實施170人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部1日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有269家、6,204人實施無薪假，較上期增加9家，人數則減181人，主要是一家自行車零件製造業停止實施170人。

製造業仍是無薪假重災區。統計顯示，目前製造業有192家、5,768人實施無薪假，占總體人數九成三；若和上期相較，增加7家、人數減201人。

四大製造業中，金屬機電業有3,107人，較上期減108人；資訊電子業1,550人，較上期減27人。化學工業及民生工業分別有944人、167人實施無薪假，較上期分別減少65人、及減1人。

勞動部勞動條件及就業平等司科長吳炎烈表示，近一個月來，無薪假人數減少1,532人，長期來看整體無薪假呈緩步下降之勢。這期主要是有一家自行車零件製造業停止實施170人。

他分析，這期無薪假家數增、人數減，反映都是小型業者實施人數的加加減減。至於批發零售業實施無薪假人數371人，增加27人，亦都是小型業者。

無薪假 製造業

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