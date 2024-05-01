標普：台電總負債占GDP 9％ 漲電價不足以支應能源成本
國際三大信評機構之一標普全球評級(Standard＆Poor's)發布最新報告指出我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，並肯定我國財政表現。不過，標普指出，政府對大型非金融國營企業部門的較高曝險部位使台灣的財政地位受限。台電的虧損持續增加。截至年底，台電的總負債在GDP中的占比約為9％。儘管電價已於近期調漲，但仍不足以支應能源成本。
標普全球評級認為，台灣近年來普遍有效的決策制定造就審慎的財政管理。儘管國防等領域的支出有所升高（且可能持續增加），但在歲入強勁成長的支持下，財政環境仍然良好。國內流動性充裕的資金與較低的償債成本為政府的財政實力提供支撐。
不過，標普指出，政府對大型非金融國營企業部門的較高曝險部位使台灣的財政地位受限。台電的虧損持續增加。截至年底，台電的總負債在GDP中的占比約為9％。儘管電價已於近期調漲，但仍不足以支應能源成本。政府對國營機構提供特別支持的可能性非常高，特別是台電。台電的個別基礎信用結構因獲得政府特別支持的可能性而上調數個級距。
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