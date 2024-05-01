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首季經濟成長超預期 全年呢？朱澤民：不能說很樂觀、下任主計長會抓狂
主計總處日前上修2024年第1季實質經濟成長率概估數為6.51％，較2月預測數增加0.59個百分點，可望帶動全年經濟成長率增加至3.57％。主計長朱澤民今日表示，5月底會公布新的經濟成長率預估數，今年的經濟成長率應是「謹慎樂觀」，「不能說很樂觀，不然下一任主計長會抓狂」。
第1季表現超乎預期，年增率6.51％，創11季新高，朱澤民分析表現優於預期的原因，出口表現不錯，消費維持平穩，投資雖然是負的，但沒有想像中負得那麼多，同時，主計總處也發現出口單價轉為成長，「不是我們俗俗賣，而是人家跟我們貴貴買」，對台灣產品需求增加。
立法院財政委員會1日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資」，進行專題報告。
立委李坤成追問朱澤民，今年GDP是否會再調整，朱澤民表示，由於第1季GDP上修，目前來講，今年GDP可暫時上修至3.57％，但5月會有新的預估，目前謹慎樂觀， 主計總處強調復甦力道和緩，因為不能說很樂觀，不然下一個主計長抓狂。
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