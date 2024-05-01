勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

五一勞動節，新制勞退基金大賺錢，截至今年第1季，新制勞退基金大賺3,331.1億元，收益率8.22％，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶，平均每位分紅逾2.6萬元。

2023年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4％勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年第1季隨著全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金大賺3,331.1億元，光第1季就賺進了去年全年收益數的近七成，除非下半年全球金融市場大反轉，2025年3月勞工再分紅的機率很高。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。

勞保局依例於每年3月初完成前一年新制勞退收益分配，但勞工仍不能領出，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

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