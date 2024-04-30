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被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年以96%員工支持度，獲選全美最受歡迎執行長，但近來有員工坦言，黃仁勳要求很高，事事要求盡善盡美，與他共事並不容易，對此黃仁勳也表示，員工形容得很貼切。
商業內幕報導，黃仁勳最近接受CBS節目《60分鐘》專訪時，主持人Bill Whitaker提到，和黃仁勳一起共事的員工形容，他是一名「要求嚴格、追求完美、不易共事」的人，黃仁勳也坦言，這些特質「非常適合」用來形容他。
黃仁勳表示，「確實應該是這樣，如果你想成就非凡，那就不應該容易。」
事實上，黃仁勳過去就曾提到他的刻苦精神，先前他在史丹佛大學演講時，有學生問及如何提高成功機會，他表示，「除了希望你們承受苦難，我不知道要怎麼教這件事。
黃仁勳進一步說，「你希望員工變得強大，但強大並非智力；強大來自品格，而品格不是來自聰明的人，而是來自承受苦難的人。」
此外，他還在《60分鐘》的採訪中提到，許多人擔心人工智慧（AI）很可能在未來淘汰許多人，但事實卻不是如此，「因為我們有很好的判斷力，因為有些事情是機器無法理解的。」
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