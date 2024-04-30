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電子簽章法三讀 中央部會將可全適

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
《電子簽章法》30日三讀修正通過，未來電子文件及電子簽章符合規定者，在功能上等同於實體。（中央社）
《電子簽章法》30日三讀修正通過，未來電子文件及電子簽章符合規定者，在功能上等同於實體。（中央社）

未來符合規定的電子文件，法律效力可等同實體文件！逾20年未修的電子簽章法，30日在立法院會三讀通過，明定符合規定的電子文件、電子簽章，功能上等同實體文件及簽章，不得因其電子形式否認法律效力。被問到政府適用《電子簽章法》的狀況，數位部唐鳳表示，中央部會有望1年內都適用。

電子簽名可同實體

電子簽章是指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者；數位簽章則是屬於電子簽章的一種，指將電子文件以數學演算法或其他方式運算的數位資料，以簽署人的私密金鑰對其加密，形成電子簽章，得以公開金鑰加以驗證，並具憑證機構簽發的憑證者。

《電子簽章法》明定，數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化，而電子文件及電子簽章，符合規定者，在功能上等同於實體文件及簽章，不得僅因其電子形式而否認其法律效力。另外，經政府許可具備憑證機構所簽發憑證的數位簽章，具有「推定」為親自簽名或蓋章的效力。

跨境貿易可電子簽章

為加強政府對電子文件和簽章的普遍性，行政機關欲排除使用《電子簽章法》，應以法律排除，並給予過渡期間。《電子簽章法》修正施行前，行政機關依規定公告排除適用本法者，各該公告自修正施行日起算1年後停止適用。但經主管機關同意者，得展延1次，展延期間2年為限。

此外，三讀條文也納入國民黨立委葛如鈞所訂的條文，要求主管機關應定期蒐集電子簽章的應用情形，辦理國際法規與市場需求等相關調查或研究，並每年公布。同時增列國際技術標準的對接合作，未來國外憑證機構經過許可後，跨境貿易可利用電子簽章簽約。

地方適用還需時間

被問到各級政府與部會配合狀況，數位部長唐鳳30日出席「公共程式平台」開放活動時受訪說，原則上中央部會都可以在1年內配合，但因為有些地方政府需要編列預算、增建數位公共建設等，如果列出理由可以展延1次，目前中央部會尚未聽到不配合的單位。

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唐鳳 國民黨 數位部

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