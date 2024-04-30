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影／八成二上班族曾無酬加班 估平均每月少領5,333元加班費

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

五一勞動節即將來臨，但根據yes123求職網30日發布的最新調查顯示，有逾半數上班族認為被遭濫用責任制，平均每周加班2.3天，且有高達八成二上班族透露，曾經無酬加班過，上班族自估平均每個月少領約5,333元加班費

若以「官方經常性薪資」46,017元換算，對無酬加班、做白工的人來說，等於變相被「A掉」11.6%的月薪；再以「全體受僱就業者」928.6萬人估計，潛在的「白工功德族」，恐怕將上看764萬人。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，對於俗稱的「責任制」工作，其實政府有明確規定，也就是適用「勞基法84條之1」，只是解讀調查發現，不少勞工恐怕成為「責任制遭濫用」的受害者。

楊宗斌更認為，部分勞工其實處於「工時認定的灰色地帶」，代表著有些雇主，一方面想透過打卡方式，來掌控員工出缺勤狀況；另一方面又考量人事成本，並不願意多付加班費，卻要求同仁要「負責任」：完成工作後才能下班，導致勞工權益受損，甚至因為休息不夠，引發過勞疑慮。

此外，隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，勞工朋友們在下班後，恐怕得繼續「使用手機辦公」：隨時處理上司或客戶的來電、簡訊、電子郵件。其中，就有69.7%的人透露，目前手機狀態屬於「24小時開機待命」。

難怪調查顯示，有高達九成四的上班族，「曾經」在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」，因此平均透過手機，每個月大概多花12.9小時處理公務，等於「變相加班」。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，窮忙又「變相」無酬加班的導火線，主要來自網路時代下的產物：智慧型手機整合通訊軟體、社群、電郵系統，讓上司們隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求他們處理公務，結果導致惡性循環的「24小時責任制」：訊息已讀！立刻回應！馬上處理！

有時候還導致在下班後，一聽到「叮咚」的訊息提醒聲，上班族會立刻神經緊繃，甚至有莫名的恐懼感、幻聽上身。

楊宗斌並指出，由於職場「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是「爆肝風險」，因此提醒老闆與主管們，想在下屬下班、休假時傳訊或去電，應該更加謹慎為之，除了留意員工的身心狀況，也該更尊重同仁們的私人時間、空間。

上述「職場爆肝壓力指數與勞動節願望調查」，是由yes123求職網於2024年4月12日到4月25日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,290份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。

加班費 智慧型手機

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