電子簽章法三讀 未來跨境貿易更便捷

立法院30日三讀通過《電子簽章法》，未來明定符合規定的電子文件、電子簽章，功能上等同實體文件及簽章，不得因其電子形式否認法律效力，同時增列國際技術標準的技術對接合作，未來國外憑證機構經過許可後，跨境貿易可利用電子簽章簽訂契約。同時數位部將推動網路投資廣告刊登前，需先經數位簽章驗證，預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號。

電子簽章法自施行以來，已超過20年未修法，數位部與時俱進，因應全球數位轉型趨勢、數位經濟與數位服務快速發展提出相關修法草案，立法院交通委員會在15日初審通過，明定電子文件及電子簽章的功能等同實體文件及簽章，確認電子簽章的法律效力，並明定「數位簽章」為電子簽章的一種類型，在法律上具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。

此外，三讀條文也納入藍委葛如鈞所訂的條文，要求主管機關應定期蒐集電子簽章的應用情形，辦理國際法規與市場需求等相關調查或研究，並每年公布。

三讀條文規範，本法修正施行前，行政機關依規定公告排除適用本法者，各該公告自修正施行日起算1年後停止適用。但經主管機關同意者，得展延1次，展延期間2年為限。

電子簽章是指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者；數位簽章則是屬於電子簽章的一種，指將電子文件以數學演算法或其他方式運算為一定長度的數位資料，以簽署人的私密金鑰對其加密，形成電子簽章，得以公開金鑰加以驗證，並具憑證機構簽發的憑證者。

另外，數位部先前也提到，電子簽章法通過後，未來刊登投資廣告時需驗證數位簽章，考量不太可能那麼容易無限取得另一個自然人身分，預期相關詐騙再犯率可以下降。

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