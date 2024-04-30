整理包／四月近尾聲！ 市場受403地震、寶林案接連衝擊 大事一次看

時序即將進入5月，而回顧國內4月發生了種種事件，不僅遭遇重大天然災害「403大地震」的衝擊、也經歷了「寶林茶室」捲起的嚴重食安風暴。不過除了各種天災人禍外，科技界也有不少精彩活動可以分享，包括由經濟部、外貿協會、電電公會舉辦的車用電子三大盛會、智慧顯示展（Touch Taiwan）以及世界地球日等，而《經濟日報》也特地將本月大事依序列出，供讀者了解，快來看看吧！

1.2024年4月1日鴻海MIH聯盟換將

鴻海創立的MIH聯盟日前拋出震撼彈，核心大將鄭顯聰宣布離職，4月1日起，由鴻海集團電動車策略長關潤接手MIH聯盟執行長。據悉，鴻海董事長劉揚偉為了打造出電動車界的安卓平台，提出開放式平台的概念，一手主導創立了MIH聯盟，期許透過聯盟成員的力量，一同制定標準且開放式的架構，推出電動車各系統的參考設計，加速創新與開發週期。

2.2024年4月3日花蓮大地震

台灣東部海域3日清晨發生規模7.2的強震，造成緊鄰的花蓮災情嚴重，並且至今仍有大小餘震，也讓民眾心中深感不安，而國內企業大廠則在第一時間發聲，以實際捐款來協助賑災、支持災後重建。其中，最先發聲的業者為筆電大廠宏碁（2353），捐款金額最龐大的則以鴻海（2317）及創辦人郭台銘所捐助合計1.4億元最多。

3.2024年4月12日長榮加速啟動分家

長榮集團加速啟動分家，長榮國際（EIC）12日公告申讓出售長榮航（2618）及中再保（2851）持股，其中出售長榮航持股3萬張，出售中再保1萬張，預計一個月內轉讓完畢。外界解讀，隨長榮國際開始賣出，是在提醒老三張國政要開始進場買進，取得兩家公司經營權。

4.2024年4月12日台積電董事名單出爐

台積電（2330）12日宣布十位董事被提名人，包括三位現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫，四位現任獨立董事：彼得邦菲爵士、麥克史賓林特先生、摩西蓋弗瑞洛夫先生、拉斐爾萊夫博士。

5.2024年4月12日英業達向輝達搶來「秘密武器」成功打造AI晶片

英業達（2356）憑藉深厚的硬體製造實力，成功搶搭邊緣AI運算商機列車，更切入先進AI晶片設計領域，自行研發出「嵌入式神經網絡處理器（NPU）」，並與國內兩大IC設計廠簽約授權，搖身一變成為當紅的「矽智財（IP）」概念股，成功的背後，數位長暨資深副總陳維超功不可沒。

6.2024年4月14日大甲媽回鑾

台中鎮瀾宮大甲媽祖展開9天8夜遶境，在4月14日星期日回鑾，台中市警局根據起駕當天鎮瀾宮周邊湧入20萬人潮，預計媽祖回鑾時也將人潮滿滿，當天預計在大甲區實施交通管制，包括畫設多個行人徒步區、禁止汽車進入區，提醒民眾多利用接駁車。

7.2024年4月17日車用電子年度三大盛事登場

車用電子年度盛事17日登場！由經濟部、外貿協會、電電公會共同舉辦的2024台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）與台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）自即日起至20日在南港展覽館盛大開幕，三大展會合計展出19國1000家參展企業、2700個攤位，展望全球汽機車及智慧移動產業的最新發展趨勢。

8.2024年4月18日台積電法說三個下修 估半導體復甦不如預期

台積電（2330）18日舉行線上法說會，總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場。惟魏哲家強調，台積電今年健康成長、營收年增21%至26%的目標不變，並上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

9.2024年4月21日英業達會長葉國一84歲生日

代工大廠英業達（2356）成立至今已超過半個世紀，而集團最初是由內部人稱「葉會長」的葉國一，於1975年在台北市創辦。而現已年滿83歲的葉會長，生於1941年4月21日，剛度過84歲生日，而內部人員透露，創辦人目前身兼集團會長的重責大任，每年4月21日生日當天，公司都會特別為其安排「獨有」的慶生儀式，除準備蛋糕外，還會邀請較高階的主管為會長唱歌慶生。

10.2024年4月24日史上最貴iPad即將亮相

蘋果24日發出邀請函，將於5月7日舉辦線上發表會，市場預料將發表全新iPad Pro、iPad Air與Apple Pencil觸控筆。其中，新款iPad Pro可能要價近2,000美元（約新台幣6.4萬元），屆時「史上最貴iPad」將面市。

11.2024年4月24日魏哲家出席北美技術論壇

台積電（2330）於美國時間24日舉辦北美技術論壇，發表A16技術，預計2026年量產，屆時將邁入埃米世代。2025年完成緊湊型通用光子引擎技術認證，2026年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件，將光連接導入封裝中。

12.2024年4月24日台灣跨境電商博覽會再創三項紀錄

台灣電商界年度盛會「台灣跨境電商博覽會」，於4月24日在台北市進出口商業同業公會（IEAT）會議中心盛大開幕，引爆台灣外貿新熱潮！今年博覽會創造三個新紀錄，不僅參與度、議題關注度歷屆最高，政府單位更是高度重視，

13.2024年4月24日英業達最新調薪幅度曝光

代工大廠英業達（2356）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。公司說明，「人才是英業達最大的資產，因此除工作之外，我們將努力協助每位員工在能力、學識乃至於生活及健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，讓每一位員工都能夠跟公司一起成長。而這次最高調薪幅度5%，為公司113年度之預計平均調薪情形」。

14.2024年4月25日AMD推商用AI PC處理器

超微AMD發表多款全新的商用行動與桌上型AI PC產品陣容產品，為商業使用者提供卓越生產力以及優異AI與連接體驗。全新AMD Ryzen PRO 8040系列是最先進的x86處理器，專為商用筆電與行動工作站打造。此外，AMD發表AMD Ryzen PRO 8000系列桌上型處理器，為商業使用者帶來首款AI桌上型處理器，以低功耗提供頂尖效能。

15.2024年4月26日京元電決議出售陸子公司京隆科技全數股權

京元電（2449）赴證交所宣布重大訊息，決議出售持有蘇州子公司京隆科技92.1619% 股權，預計交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，預定今年3季完成交易，交易後京元電持股為零。

16.2024年4月26日仁寶股利發放

代工大廠仁寶（2324）已於3月底完成除息交易，每股配發1.2元現金股利，並於4月26日入袋。據資料顯示，現任董事長許勝雄，截至今年3月個人持股張數總計8,975張，持股比例0.2%，而今日將會入袋約1,077萬元的現金股利；相傳將在今年正式接下董座之位的現任副董事長陳瑞聰，截至3月止，個人持股張數35,353張，持股比例為0.8%，將可領到4,242.36萬元的現金股利。

17.2024年4月30日牌照稅繳納期間4月30日到期

新北市政府稅捐稽徵處表示，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期，尚未繳稅之納稅人請記得如期繳納。逾期繳納者，每逾3日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；如逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將依法移送強制執行。

鴻海董座劉揚偉。記者吳康瑋／攝影 英業達。記者吳康瑋／攝影 鴻海。記者吳康瑋／攝影 MIH。MIH提供 花蓮天王星大樓倒塌。花蓮同鄉會／提供 台積電。記者吳康瑋／攝影 台積電。記者吳康瑋／攝影 英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影 大甲鎮瀾宮媽祖回鑾。記者吳康瑋／攝影 仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影 長榮。記者吳康瑋／攝影 台積電。記者吳康瑋／攝影 英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影 大甲鎮瀾宮媽祖回鑾。記者吳康瑋／攝影 車用電子展。記者吳康瑋／攝影

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