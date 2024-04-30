家庭財富分配統計 主計總處用大數據提升精準度
主計總處昨（29）日公布家庭財富分配統計，採行以家計調查樣本搭配相關大數據方式，來推計出家庭財富狀況，方法獨步全球，主計總處國勢普查處長潘寧馨表示，短期內不會再做一次家庭財富調查，但也不致於要再等30年，希望十年內就能發布。
資產內容包括土地、房屋、汽車、股票，以家計調查（家庭收支訪問調查）的樣本，連結財政部財產檔資料；各項存款、債票券、附條件交易與共同基金，則是連結財政部扣免繳所得檔中對應的利息收入並歸戶。
觀察淨值五等分位各組情形，家庭資產減負債後的淨值，最低20％的淨值為77萬元，以房地產為主的非金融性資產有260萬元，金融性資產222萬元，金融性負債405萬元。淨值最高20％的家庭資產與負債組成中，以房地產為主的非金融性資產有1,556萬元，以現金及股票為主的金融性資產有3,809萬元，金融性負債233萬元，資產減負債後，家庭資產淨值為5,133萬元。
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