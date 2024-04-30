環境部預告碳費徵收三子法草案 業者：壓力不小...但會配合
環境部昨（29）日預告碳費徵收三子法草案，水泥、鋼鐵產業相對受惠，對此，上述兩大產業業者均表示，雖然壓力仍不小，但會配合政府政策。其中，水泥業者強調，台版CBAM（碳邊境調整機制）仍是產業心之所繫。
環境部昨預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」三項草案，其中更提到針對高碳洩漏風險事業，只要提減碳計畫，初始排碳量可打兩折計算，也就是排100萬噸，只要20萬噸計費，未來會逐步調高折數，但2030年前至少享六折。
水泥公會昨日表示，針對環境部訂出的子法相關減碳辦法，業者都能配合並接受，但目前水泥公會最關切議題，仍是台版CBAM何時能公布，對國產水泥業者來說，希望進口商品能跟本地商品支付一樣的碳成本，除避免國際間「碳洩漏」，也維持國內產業競爭力。
中鋼（2002）執行副總黃建智表示，對於環境部依高碳洩漏風險產業，以及難減產業的現實狀況，設計相關配套措施，雖有顧及產業所面臨困境，然而即便有這些配套，中鋼仍需繳交高於國際鋼鐵同業所繳交的碳費，依舊承受相當大壓力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬
▪ 財部公布新租金標準 囤房稅2.0房東優惠門檻拉高
▪ 他買露天陽台房打造夢想花園卻成惡夢 蟑螂老鼠亂竄、「空中飛貓」掛屍
▪ 打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅
▪ 南投人買房難！不吃不喝9.7年才能買房、全台排第四
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言