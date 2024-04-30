環境部預告碳費徵收三子法草案 業者：壓力不小...但會配合

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
中鋼。 圖／中鋼公司提供
中鋼。 圖／中鋼公司提供

環境部昨（29）日預告碳費徵收三子法草案，水泥、鋼鐵產業相對受惠，對此，上述兩大產業業者均表示，雖然壓力仍不小，但會配合政府政策。其中，水泥業者強調，台版CBAM（碳邊境調整機制）仍是產業心之所繫。

環境部昨預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」三項草案，其中更提到針對高碳洩漏風險事業，只要提減碳計畫，初始排碳量可打兩折計算，也就是排100萬噸，只要20萬噸計費，未來會逐步調高折數，但2030年前至少享六折。

水泥公會昨日表示，針對環境部訂出的子法相關減碳辦法，業者都能配合並接受，但目前水泥公會最關切議題，仍是台版CBAM何時能公布，對國產水泥業者來說，希望進口商品能跟本地商品支付一樣的碳成本，除避免國際間「碳洩漏」，也維持國內產業競爭力。

中鋼（2002）執行副總黃建智表示，對於環境部依高碳洩漏風險產業，以及難減產業的現實狀況，設計相關配套措施，雖有顧及產業所面臨困境，然而即便有這些配套，中鋼仍需繳交高於國際鋼鐵同業所繳交的碳費，依舊承受相當大壓力。

中鋼 減碳

延伸閱讀

碳費3子法今天預告 學者批：只是國家減碳安慰劑

碳費收費公式曝光 高碳洩漏事業提自主減量碳費打2折

藍委提核電廠延役草案 王美花：需社會共識尊重提案

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

相關新聞

家庭財富 最富最貧差66.9倍

暌違卅年，主計總處昨天再度公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅...

觀察站／平均財富功能為何喪失

主計總處時隔卅年終於再做一次家庭財富統計，雖然「貧富差距擴大」這樣的結果一點都不意外，但差距倍數之大，卻遠超想像，驗證了...

中火擬增機組 引反彈

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，二部燃氣機組興建中，台電將再規畫燃氣二期計畫，再新建四部燃氣機組、四部地上型天然氣儲槽，...

家庭財富分配統計 主計總處用大數據提升精準度

主計總處昨（29）日公布家庭財富分配統計，採行以家計調查樣本搭配相關大數據方式，來推計出家庭財富狀況，方法獨步全球，主計...

環境部：首年碳費起徵點延後 從費率公告當月起算

環境部昨（29）日預告碳費三子法，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費；另外為鼓勵鋼...

國內外碳權抵扣 最高15%

環境部昨（29）日公布碳權扣減碳費規定。企業以國內碳權扣減，可加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10%；國外碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。