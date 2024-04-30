環境部預告碳費徵收三子法草案 業者：壓力不小...但會配合

環境部昨（29）日預告碳費徵收三子法草案，水泥、鋼鐵產業相對受惠，對此，上述兩大產業業者均表示，雖然壓力仍不小，但會配合政府政策。其中，水泥業者強調，台版CBAM（碳邊境調整機制）仍是產業心之所繫。

環境部昨預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」三項草案，其中更提到針對高碳洩漏風險事業，只要提減碳計畫，初始排碳量可打兩折計算，也就是排100萬噸，只要20萬噸計費，未來會逐步調高折數，但2030年前至少享六折。

水泥公會昨日表示，針對環境部訂出的子法相關減碳辦法，業者都能配合並接受，但目前水泥公會最關切議題，仍是台版CBAM何時能公布，對國產水泥業者來說，希望進口商品能跟本地商品支付一樣的碳成本，除避免國際間「碳洩漏」，也維持國內產業競爭力。

中鋼（2002）執行副總黃建智表示，對於環境部依高碳洩漏風險產業，以及難減產業的現實狀況，設計相關配套措施，雖有顧及產業所面臨困境，然而即便有這些配套，中鋼仍需繳交高於國際鋼鐵同業所繳交的碳費，依舊承受相當大壓力。

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