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盧秀燕批全國缺電不能只押中火！台電：中火燃氣機組兼顧減煤及用電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台中火力電廠。圖／台中市政府提供
台中火力電廠。圖／台中市政府提供

外界關切「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，台電29日表示，新建天然氣機組的計畫可兼顧地方用電需求及減煤期待。近年台中市擴大招商，經濟發展快速，2019年起台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，同時，台中電廠已減煤600萬噸、空污排放量減排六成，也已規畫一期燃氣計畫上線後的減煤進程，而二期燃氣計畫的推動，更可滿足地方用電需求、深化減煤及區域供電平衡的關鍵。

針對台中市長盧秀燕指「國家缺電不能只押台中」，台電表示，北中南地區皆積極推動增氣減煤，供電情況也已努力改善。台電強調，要讓台電能發電，國家才會有電，台電將持續與地方溝通說明、化解疑慮，也盼各界共同支持燃氣相關建設。

台電指出，燃氣機組具有低碳之優點，透過以氣代煤，可以發揮兼顧穩供與環保的功能，目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、協和、通霄、興達、大林等更新計畫，每個區域都有自身電源有助於區域供電平衡。且在台中市工商業持續發展，推動新的燃氣機組，不但可供應台中市用電成長的需求，更可以提供擴大減煤的條件。

台電強調，增氣的目的在於進一步減煤，台電規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，設置四部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，搭配最新污染防治設備，空污排放將可再進一步減量。待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，以達成立法院主決議要求2035年「中火以氣換煤」的目標。

在今日公開說明會中，部分民眾表達「支持增氣減煤，但反對設置儲槽」，台電說明，天然氣使用量增加，存放天然氣的儲槽勢必得隨之增加，因此規劃於臺中港接收站區之預留空地，增設四座容量16~18萬公秉的地上型天然氣儲槽，以增加整體安全存量，確保供氣及供電更加穩定。液化天然氣是極低溫的液體，且天然氣比空氣輕，萬一洩漏會向上飄散，不易達到爆炸濃度；且台電目前規劃採用的新式儲槽，有多層防護、耐震設計，符合國際安全標準，也是目前儲槽的主流，此類型的儲槽在國際上也從未發生過爆炸事故。

台電 天然氣

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