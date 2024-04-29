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網傳匿名用戶發文攻擊民代 數位部初步調查結果出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部。圖／聯合報系資料照片
數位部。圖／聯合報系資料照片

數位發展部29日表示，有關網傳行政人員以政府機關IP發文指稱民意代表房貸超貸一事，經初步清查，確認該IP屬政府網際服務網（GSN）配發予中部某地方政府使用，非國家發展委員會或其他中央政府機關使用，詳細情形數位部正持續清查中。

數位部說明，政府機關上網使用之IP均由政府網際服務網配發，GSN前由國發會營運，故所配發之IP均統一以該會名稱對外揭露。數位部成立並接手維運後，已將前述配發之政府機關IP外顯之中文名稱改為「政府網際服務網配發」，英文名稱為「GSN-NET」，任何人均可透過whois網站（https://www.whois.com/）查詢IP配發單位。有民眾於PTT指稱某政府機關IP來源為國發會IP一事，應為PTT平臺未更新政府機關IP配發單位所致。

數位部強調，政府機關IP僅供公務使用，更不得從事不符公益之行為。行政院人事行政總處也已通函要求公務員於上班時間應盡職負責，不得從事與公務無關之行為，公務人員皆應遵循上述規範。

PTT 國發會 數位部

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