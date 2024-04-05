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【重磅快評】我們亞鄰國核電迅速成長 台灣卻不斷淘汰

聯合報／ 主筆室
台灣死抱非核家園神主牌，電價沒有不上漲的道理。記者潘俊宏／攝影
台灣死抱非核家園神主牌，電價沒有不上漲的道理。記者潘俊宏／攝影

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時序進入四月，電價上漲正式上路，漲多少？雖然「美花烘焙坊」發表每月不過漲二元的驚聲囈語，但國人都當是官府說笑話，拿到夏月第一張帳單，就知道國家榨取用電戶這瘦鵝絕不會手軟。審視政府的能源政策，確實不懷疑電價必將持續上揚。對照東亞鄰國重新倚重核電，台灣仍抱著非核家園神主牌，電價沒有不上漲的道理。

台灣的能源供應愈發陷入窘境，到三月底，核一、核二的四部機組已全數除役，七月上旬核三的一號機也將除役，短短幾個月產生這麼大的裝置容量缺口，怎麼彌補？沒錯，俄烏戰爭開打後國際能源價格飆漲，最近高漲的價格雖然稍稍回檔，但整體價格仍較開打前高許多；台灣的能源需求不大，國際市場搶貨的競爭能力不高，國內存在缺電隱憂。

怎麼應對國際能源價格高漲？我們亞鄰國日、韓的做法是重新大力擁抱核能。位在日本新潟，日本最大、也是世界最大的柏崎乂羽核電廠，在主管機關「核能規制委員會」解除了禁止營運禁令後，上月底提出了第六、七號機的裝填核燃料申請，重新運轉後將大大增加業主東電株式會社的發電實力。

南韓擁抱核電的動作更是驚人。前朝文在寅政策去核，現任總統尹錫悅上台後翻轉為擁抱核能，宣稱2030年核電占比站上三成，以此確保碳中和如期完成。尹錫悅上台後除了重啟遭封存的核電廠，南韓致力開發新核電廠技術、研發核融合電廠的進展都幾乎是全球最先進；南韓為了支撐國內核電產業，還大力發展核電廠外銷，尤其是新開發的小型核電廠。

對照台灣仍死抱非核家園，在核電技術、能源政策上幾乎一無進展。「美花烘焙坊」的說法是：幾年蔡政府的執行非核家園政策同時，台灣發展綠電、替代能源、以氣代煤能源轉型的進度非常可觀，甚至於超過執行非核的能源缺口，這說法對照數據，國人普遍存疑。

此刻，春寒剛結束，中南部水力的綠電重鎮紛傳出水資源吃緊訊息，幾座大型水庫蓄水率直線下滑；七月核三廠一號機除役，電力供應更吃緊，怎可能不再漲電價？

核能 核電廠 電價

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