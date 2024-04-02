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富邦證券展現豐沛創新實力 智能客服取得二項新型專利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因應電子交易比重攀升、數位原生族群偏好上網尋找解答，富邦證券持續擴增AI應用，致力提升智能客服問答精準度及服務量能。富邦證券智能客服於今(2024)年2月以「股票申購」與「功能直達車」兩項功能，取得經濟部智慧財產局核准「新型專利權」，展現豐沛的數位創新能力！

股票申購是企業為了募集資金，通常以低於市價的價格吸引投資大眾申購股票，對投資人而言，具有低風險而有一定報酬的優點，也常被投資人視為股市獲利的來源之一，深受投資人歡迎。因此富邦證券在智能客服建置「股票申購」服務功能，功能上線後，富邦證券客戶無需另外下載任何交易平台，透過與智能客服機器人對談並依指示操作，即可完成股票申購的申請並查詢抽籤狀態，直覺便利的互動模式猶如親洽營業員。

富邦證券的「功能直達車」功能，讓客戶在諮詢智能客服的當下就能獲取服務。當客戶使用智能客服連結顯示的「關鍵字」，系統就會依據客戶使用裝置及選用的軟體，以「功能直達」的方式，直接開啟客戶需要的頁面，增加客戶查詢的便利性。

富邦證券智能客服於2019年推出後，不斷蒐集、彙整客戶常見問題與解答，透過系統輔助人工濾除常規性問題，並導入自然語言處理能力，套入多輪式對話情境，以自然的對談過程來判斷客戶問題或需求後，提供解決方案或所需的服務。

富邦證券統計，2023年智能客服服務量能已為人工客服的3.7倍，每月平均近4.3萬使用人次，大舉提升客服整體的服務量能。富邦證券將持續以AI技術優化智能客服，並以AI智能結合人性化的互動，打造貼近客戶需求的數位服務，提供客戶優質的服務體驗。此外，智能客服全年無休提供所有客戶友善服務，為富邦證券落實公平待客的最佳體現。

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