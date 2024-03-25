浩宇聚焦式超音波治療系統 NaviFUS 數家國際藥廠爭合作

健亞（4130）轉投資浩宇生醫（6872） 發展治療腦部疾病的聚焦式超音波治療系統（NaviFUS）近日傳出好消息，浩宇生醫總經理龍震宇表示，已有多家國際藥廠正與該公司洽談合作，擬透過浩宇的超音波技術、與各藥廠藥物合作發展「藥械合一」新產品， 浩宇生醫也計畫今年下半年申請興櫃轉上櫃。

同時擔任健亞與浩宇生醫董事長的陳正表示，全世界不包括腦腫瘤的中樞神經疾病治療市場規模約6,120億美元，且每年仍以4.2%的幅度在成長，但是這些發生在大腦的疾病，非藥物治療的比重佔了72%，顯見想用藥物來治療相關疾病的成功機率並不高。

浩宇生醫是全世界僅有的三家發展超音波治療腦疾的醫材公司，另外兩家分別為色列Insightec及法國Carthera公司。浩宇生醫開發的NaviFUS系統，可併用Avastin藥物達到治療血腦屏障的效果，目前正在進行三期樞紐試驗；另外NaviFUS系統也正針對對頑性癲癇進行二期臨床，預計今年完成收案。

龍震宇表示，透過NaviFUS系統進行腦部治療，病人不需開刀，也不需施打麻醉劑，可透過聚集式超音波 伸入腦部進行藥物無達到的治療效果。除了展開數項腦部疾病的臨床試驗之外，目前已有多家國際藥廠上門洽談，擬將其藥品與浩宇的超音波搭配，從早期臨床開始，初期雖無業績貢獻，未來藥品上市後，將綑綁公司產品銷售。

陳正說明，雖然浩宇生醫正在展開多項臨床試驗，但是公司可直接銷售NaviFUS系統，現有機台單價1,500萬元起跳，下一代新產品單價可達到2,800萬元，目前採銷售、租賃方式並進，隨著合作版圖擴大，未來對業績貢獻也會逐步加溫。浩宇生醫目前合作的醫學中心，目前在國內外合計12家，預計年底17家。

由於浩宇生醫今年1月已經取得經濟部產業發展署出具之科技事業核准函，該公司最快可能今年下半年就會送件申請上櫃。

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