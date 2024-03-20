國泰金國民經濟信心調查：台股樂觀指數、風險偏好指數雙創新高

國泰金控今（20）日發布2024年3月國民經濟信心調查，由於調查期間美國財報表現整體優於預期，國際股市震盪偏升，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數從前一個月的19.9持續走揚至25.3，創2011年2月以來、逾13年新高，風險偏好指數自21.1上升至24.7，為調查以來新高。

不只如此，房屋買賣意願也連續四個月上升，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-39.9 及-6.4，高於2月的-40.9與-7.3。

在時事題方面，為民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，與2023年9月調查結果比較顯示，42.8%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查減少9個百分點；54.9%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查增加12.9個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期降溫。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，與2023年9月調查結果比較顯示，28.7%的民眾認為最主要的因素為民生消費品價格變化，較前次調查減少6.5個百分點；24.2%的民眾水電瓦斯等公共費率的調整影響大，較前次調查增加16.5個百分點。

數據顯示，多數民眾主要是以民生消費品價格來判斷未來一年的物價漲跌走勢，不過近期水電費用擬全面調漲的消息，令民眾預期公共費率影響物價漲跌程度大幅增加。

調查結果指出，民眾景氣展望樂觀指數上升，消費意願續揚。國發會最新公布的1月景氣對策信號轉為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；民眾景氣現況樂觀指數上升至14.9 (2月：7.2)，展望樂觀指數同步走揚至13.9 (2月：9.5)，兩者均上揚至2022年1月以來高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至15.6 (2月：13.8)及-6.2 (2月: -8.1)，其中大額消費意願指數是2021年12月以來的新高。

在經濟成長率與通膨預期方面，46%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，57%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處去年11月預估台灣2024年經濟成長率3.35%，通貨膨脹率1.64%，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.24%，有57%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

本項調查於2024年3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6,592份有效填答問卷。