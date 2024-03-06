國庫連2年金援3000億…台電營業仍虧損 7日向立院報告

經濟部與台電7日將赴立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」提出專案報告，經濟部及台電積極爭取國庫補貼及電價調漲，因此3月中下旬的電價審議結果備受關注，一般認為電價連續三年調漲的機會頗大。

根據經濟部書面報告，2022～2023年兩次電價調漲，合計調漲為19.4％，調漲後，住宅電價每度 2.65 元、工業電價每度 3.38 元，2023 年 CPI年增率為 2.49％，低於ｓ南韓（3.6％）、法國（4.91％）、德國（5.94％）、英國（6.72％）等主要國家，且根據國際能源總署（IEA）2023 年最新統計，我國住宅電價全球排名為第5低，工業電價為第3低。

經濟部說明2022～2023年兩次電價調漲的配套措施，配套措施以照顧民生、穩物價、兼顧潦業為目標，逐步反應成本。民生用電只調漲高級距用電電價，2022年7月調漲每月用電超過1000度部分，2023年4月調漲每月用電超過700度部分。

對於早餐店、餐飲店、理髮店、雜貨等以內需為主小商家，以及農漁、食品、餐飲等產業用戶，減少電價漲幅或緩漲。

2022年7月漲電價時，高壓供電的百貨、電影院、健身房等凍漲，高中以下學校也凍漲；2023年4月調漲電價時，為照顧社會服務業，2022 年下半年用電衰退 10％以上的產業，例如織布、金屬等共 19 類行業，調漲幅度減半，農漁、幼兒至大學各級學校、社福團體等電價則暫緩調整。

雖然已連續2年調漲電價，但台電還是虧損，報告中指出，台電至2023年底累積虧損已達3826億元，預估2024年增加虧損1887億元，電價若不調漲或無政府補助，公司淨值將減少至228億元。

除了連續2年調漲電價外，2022、2023年政府分別編列1500億及1000億元預算增資台電，並以特別預算補貼500億元，台電這兩年來不僅調漲電價，且獲國庫金援3000億元，但仍為虧損狀態，因此將再向政府爭取補貼，並調高電價，希望2024年可達損益兩平。