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出席生策年會 總統蔡英文盼促進更多跨領域合作

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2024生策年會4日在台北生技園區登場，總統蔡英文（圖）出席致詞，盼促進更多跨領域合作，推動產業升級。中央社
2024生策年會4日在台北生技園區登場，總統蔡英文（圖）出席致詞，盼促進更多跨領域合作，推動產業升級。中央社

蔡總統今日上午出席「2024生策年會」，感謝生策會促進台灣生醫產業全球化，推動、建立醫療數位轉型的合作平台，鏈結全球醫療供應鏈重要的夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發的重要樞紐。她期盼在台北生技園區這個國家級的科研機構及產業聚落，生策會能夠促進更多跨領域的合作，協助政府和民間一起匯聚產業能量，推動產業升級。

蔡總統致詞時表示，回想2016年，她在當選後的產業之旅第一站就是到生策會。當時許多產業界的好朋友都給她建議，也激盪出政策推動的方向。過去八年來，生策會不僅提出重要的產業發展策略，更舉辦國際級醫療科技展會，促進台灣生醫產業的全球化。

她指出，生策會一直都是政府推動生醫大健康產業重要的夥伴。在大家的共同努力下，台灣的生醫產業鏈也已經逐漸成形。我們以健保和 Biobank 的基礎，發展健康大數據；並且發揮資通訊科技產業的優勢，推動精準健康，成功拓展國際生醫的商機。

蔡總統也感謝生策會積極串聯科技、醫療、生技產業，並且持續推動、建立醫療數位轉型的合作平台，更鏈結全球醫療供應鏈重要的夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發的重要樞紐。

蔡總統說，如今生策會喬遷到台北生技園區，我們期待在這個國家級的科研機構及產業聚落，生策會能夠促進更多跨領域的合作，協助政府和民間一起匯聚產業能量，推動產業升級。

生策會

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