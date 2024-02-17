網傳印度移工錯誤資訊 政院：將加強說明澄清

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄，行政院今（17）日表示，台灣與印度簽署MOU，不只讓台灣優質移工來源國增加一個選項，同時也繼續維持台灣產業競爭力；網路上出現不實移工引進人數，以及污名化印度移工等錯誤資訊，這對印度民眾不公平，也恐讓台灣遭國際社會誤解，部會將加強澄清。

勞動部昨日宣布台灣與印度政府為強化雙邊勞務合作關係，歷經多年協議，已於2014年2月16日由我國駐印度代表處葛葆萱大使及印度台北協會葉達夫會長視訊簽署MOU，雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，持續討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

不過在網路上流傳許多傳言，對此，行政院發言人林子倫表示，近年來因為少子化等各項挑戰，台灣產業出現缺工現象，為補足產業需求，因此政府積極尋找移工來源國，若觀察國際狀況，印度移工廣受世界各國信賴，除德國、義大利、中東等都有引進，日本、韓國也已簽署MOU，或是正在洽談當中。

此外，林子倫也提到，此次台灣與印度簽署MOU，不只讓台灣優質移工來源國增加一個選項，同時也繼續維持台灣產業競爭力，目前後續程序仍在進行中，未來開放行業及人數將由台灣決定，簽署後也會依法送立法院查照。

林子倫說，政府也注意到，網路上對印度移工有許多別有政治用心的說法，例如提出不實的移工引進人數，或污名化印度移工等這類的錯誤資訊，這些說法對印度民眾不公平，也恐怕會造成國際社會對台灣的誤解，行政院長陳建仁已請部會加強澄清，避免民眾遭誤導。