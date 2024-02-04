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春節年假到！勞動部提醒雇主早發薪 最遲按原定日期入帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

農曆年假本周開始，因可能適逢雇主發薪日，勞動部提醒雇主儘量在連假期前，提前發放薪資，讓勞工好好過年；至少，雇主也要按照原定的日期，準時發薪，才符合法令規定。

簡言之，在勞動部強力建議下，多數勞工有望提早於農曆年假前領到薪資。

今(2024)年農曆除夕是2月9日，以及春節(大年初一至初三)，即2月10日至12日為《勞動基準法》規定應放假之日(即俗稱之國定假日)。依規定，若僱用勞工人數如在250人以上的事業單位，至遲於次月10日給付，換言之，2月春節連假期間可能適逢部分事業單位的發薪日。

勞動部表示，工資給付日係由勞雇雙方約定，為保障勞工受領工資之權益，避免雇主給付工資的日期過晚，勞動部已訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，規範工資給付日的合理範圍，並請地方政府依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，以工資計算周期為每月1日至月底為例，僱用勞工人數如在250人以上的事業單位，至遲於次月10日給付。

勞動部提醒，工資給付日如遇假日，採金融機構轉帳給薪的事業單位，可提前辦理預約撥薪的作業，即使假日，仍可如期入帳；採現金方式給薪的事業單位，也建議雇主，疼惜勞工提前發放薪資，如未能提前發放，至遲亦應於原約定的工資給付日給付，不得逕自延後給付。

勞動部強調，至於雇主如有未依約發薪的情形，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

勞動部 薪資 連假

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