年關難過 9,106人放無薪假 3家資訊電子企業首次實施

勞動部今（1）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施事業單位361家，實施人數9,106人，較上期增加47家，人數增加1,544人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，這期有三家資訊電子產業首次申請實施，人數都約100多人，主要還是受到外銷訂單減少或不穩定所致。

勞動部今公布最新減班休息數據，實施家數增加47家，來到361家，實施人數也增加1,544人，來到9,106人。當中光是製造業就增加43家、1,586人，以金屬機電工業跟資訊電子工業實施人數最多。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉分析，這期製造業實施人數新增1,586人，仍是實施最多人的產業；其中，金屬機電業有三家曾經實施過的廠商又再度實施，包括一家自行車零組件業、一家金屬製品、一家電線配線製造業，都實施100多人。

值得注意的是，資訊電子產業則新增三家企業，都是首次實施，分別是半導體、液晶顯示器、電路板相關產業，也都各實施100多人左右。王金蓉指出，這三家實施原因都是受到外銷訂單影響，出現訂單不穩或減少的狀況。

勞動部提醒，為協助放無薪假的受僱勞工，勞動部今年啟動僱用安定措施，開放七大行業申請實施，讓受僱勞工可以申請薪資補貼。