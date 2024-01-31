內需服務業搶人 這家假髮公司薪資最高員工一年領近250萬元

日前有知名航空公司傳出罷工事件，調薪也成為此波勞資攻防焦點。根據1111人力銀行調查指出，個人工作績效、員工配合度、企業營運獲利以及員工年資，是公司調薪主要參考標準。而除了調薪以外，給予績效/激勵獎金、優渥年終、紅包、員工旅遊，也都是企業採取犒賞員工的實質作法。

1111人力銀行調查指出，51.5%受訪企業今年第一季有調薪計畫，相較於去年44.5%，意願明顯上揚；為了吸引人才加入，企業招募方式也更有彈性，祭出三大好處搶才，分別是提高給薪 、增加福利、延後報到。

尤其最缺工的服務業願意付出較高薪資。舉例來說，得意假髮創辦人兼執行長鍾日生表示，2024年預計展店兩間門市，第一季要開第17間直營門市，目前在台北、台中和新竹三地招募有經驗的美髮設計師。設計師起薪4萬元領先同業，三個月期滿後，月薪調至4萬5千元，平均月薪可達6至7萬，上看12萬元，再享國內外員工旅遊1至3萬元補助，整體薪酬制度健全，薪資最高的員工一年可領到近250萬元。

1111人力銀行「企業第一季徵才暨加薪」調查顯示，有30.1%企業願意提高給薪標準、12.2%增加福利制度，還有11.2%願意讓新進員工延後報到。由於合適人才難覓，企業徵才過程最擔心到遇到求職者爽約48.2%、錄取後未報到30.1%、求職者技能不符22.2%、求職者專業能力不足20.3%以及到職後快閃離職19.6%。

為避免徵才過程曠日廢時，又遇到求職者爽約、不報到、技能不符等狀況而徒增成本，因此人資在求才時，多半聚焦在過去就業經驗、離職原因、上一份工作做多久等三大重點，快速篩選求職者條件。

曾仲葳表示，根據本次調查顯示，51.5%受訪企業今年第一季有調薪計畫，相較於去年44.5%，意願明顯上揚，又觀察加薪幅度，今年可望平均調薪3.8%，與去年的3.7%相去不遠，整體而言國內股市交易熱絡，就業市場持穩，雖然失業率創下23年來新低，但是企業仍需要時間慢慢恢復信心，因而第一季加薪呈現「意願高、幅度小」，2024景氣「龍光緩發」可能要再等一等。