美國商會發布景氣調查 逾八成會員對台經濟前景有信心

台灣美國商會今（30）日發布《2024年商業景氣調查》報告，調查顯示，台灣美國商會會員對台灣經濟和公司前景的信心在全球疫情緩和後有所回溫，超過九成的會員表示計畫今年維持或增加在台灣的投資，逾八成會員對台灣未來一年的經濟前景充滿信心，看台灣未來三年的經濟樂觀度更高，看好比例有85%。不過，有逾半認為兩岸是未來最重要、最需要關注的政策。

此外，值得注意的還包括，有71%受訪者對綠色能源的取得表示擔憂，39%受訪者表示能源充足是政府的首要任務。另有，31%的公司預期兩岸情勢可能影響到他們的營運；35%的公司認為，他們可能因為地緣政治的情況，持續修正他們的營運計畫，包括調整供應鏈、擴大海外營運據點等。

至於公司如何被兩岸緊張情勢影響，調查顯示，普遍為海外總部的政策改變，其次為員工緊張情緒、來自中國大陸的生意減少、人員移動，以及對於中國大陸產品和服務的使用限制。

關於台灣未來一年至三年的優先政策，52％受訪美商將兩岸政策納入台灣最需要關注的政策選項，其次為人才培育、能源、人口老化，和國安問題。

針對敏感的國家安全和兩岸關係，台灣美國商會表示，大多數受訪者表示，2023年台灣海峽緊張局勢加劇並沒有給他們帶來重大影響。不過，仍有超過一半的公司將兩岸政策納為我國政府近期最需要關注的政策之一。

台灣美國商會表示，調查也顯示，72%商會會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國達成雙邊貿易協定對其業務非常重要，成員們也支持簽署第二批協定和迅速實施《台美21世紀貿易倡議》，商會會員們認為「良好法規實務」一章是對其業務最重要的部分。

對此，台灣美國商會呼籲台灣和美國在《台美21世紀貿易倡議》上取得更快、更深入的進展，奠定未來雙邊自由貿易協定的基礎。

此外，在各行各業都非常關注的永續議題。調查顯示，61%公司已正式承諾實現淨零排放，或100%使用可再生能源。

同時，這份調查也驗證了台灣美國商會長期的立場，台灣應建立經濟持續繁榮的韌性，需要加快經濟改革和參與國際經濟的步伐。約四分之一的受訪者認為，減少官僚主義並與國際標準接軌是改善台灣營商環景的最重要領域。也有許多受訪者表達對台灣現行監管環境感到不滿，43％的受訪者認為，台灣的法規沒有充分更新，應對不斷變化的社會和經濟需求。

美國商會的調查2023年11月20日至12月15日期間進行，調查對象為444名符合條件，擔任高階管理職的商會成員，223人完成調查。