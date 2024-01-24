叡揚獲頒TIPS A 級驗證 成國內SaaS服務供應商首例

叡揚（6752）昨（23）日宣布，團隊已成功取得由台灣智慧財產管理制度（TIPS）所授予的「A級驗證」，並行叡揚為國內首家通過驗證的資訊軟體與雲端 SaaS 服務供應商。總經理陳世安代表叡揚現身 TIPS 領證儀式，並從經濟部產業發展署長連錦漳手中接過證書。

陳世安表示，叡揚已投入AI技術研發十餘年，整合營運、研發與智財管理策略，持續精緻化、深化、擴大研發成效。而如今再藉由提早布局前瞻技術，成功創造產品利基，實屬相當的難能可貴。

據悉，叡揚為遵循「上市上櫃公司治理實務守則」建立智慧財產管理制度，以及「公司治理評鑑」2.27指標的要求，自去年推動導入 TIPS，透過ISO 9001與ISO 27001管理制度，搭配自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及Vitals CMP 合規管理協作平台。

不僅成功協同所有參與導入驗證之人員，將驗證條文及佐證資料統整於單一平台，全面數位化、自動化，加速推動效率。同時，藉由 TIPS 建立研發與智財權利化制度，保護研發技術，累積智財成果，強化機密管理，增進員工智財保護意識，並落實公司治理彰顯企業形象。

陳世安強調，未來叡揚資訊將持續投入AI技術研發，並將AI 技術延伸應用到自有產品，同時透過專利申請與商標註冊，保護技術能量，放眼國際市場，持續秉持「品質與價值，承諾必實現；Quality and value, we’re committed!」的承諾，提供最符合客戶需求的產品及服務。