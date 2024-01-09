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ECFA非單方受惠 中機聯致電機械公會：會向上反映

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械公會理事長魏燦文表示，今(9)日下午就接獲中國機械工業聯合會電話，表示ECFA非單方受惠，對兩岸機械業是互利的，會將意見反映給商務部及國台辦，不能將機械業列入取消名單。 圖／聯合報系資料照片
台灣機械公會理事長魏燦文表示，今(9)日下午就接獲中國機械工業聯合會電話，表示ECFA非單方受惠，對兩岸機械業是互利的，會將意見反映給商務部及國台辦，不能將機械業列入取消名單。 圖／聯合報系資料照片

針對大陸商務部預告擬中止機械業適用ECFA關稅減讓措施，台灣機械公會理事長魏燦文表示，今(9)日下午就接獲中國機械工業聯合會電話，表示ECFA非單方受惠，對兩岸機械業是互利的，會將意見反映給商務部及國台辦，不能將機械業列入取消名單。

魏燦文坦言，中國大陸經濟近幾年不好，加上美中貿易戰等地緣政治衝擊，台灣機械出口中國大陸，占比從以往40%的高峰已降到25%左右，建議廠商還是要盡力拓展美國及墨西哥、中東等其他新市場，並加強數位行銷、智慧製造，才是長久之計。

魏燦文提到，機械業上中下游關係緊密，台灣機械業不像其他產業較少前往中國大陸設廠。而中國大陸雖是台灣機械第一大出口市場，但因台灣機械設備物美價廉，中國大陸仰賴程度也不低，ECFA關稅減讓對於兩岸經濟、產業等發展都有幫助。

魏燦文透露，今天下午中國機械工業聯合會秘書長宋曉剛打電話給他，表示兩岸機械產業是互利的行為，不是單方面獲利。

宋曉剛指出，一旦ECFA中止對機械業的關稅減讓，對大陸也將造成影響，因此中國機械工業聯合會將向商務部及國台辦反映，表達與台灣機械公會站在一致的立場，反對取消ECFA對機械業的關稅減讓措施。

魏燦文說，中國機械工業聯合會代表中國機械業者，與機械公會二、三十年來保持密切聯繫。對於大陸商務部的預告，宋曉剛很擔心機械公會，因此下午親自打電話給他，強調與機械公會立場一致。

ECFA 關稅

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