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挨批因應貿易壁壘無作為 經濟部：不會在經貿談判前自掀底牌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為高雄港貨櫃畫面。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為高雄港貨櫃畫面。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

中國大陸15日公布貿易壁壘調查結果，認定我對中國大陸有貿易壁壘，國民黨立委質疑政府，面對中方貿易壁壘調查沒有因應作法。對此經濟部今（18）日指出，在中國大陸以單方面的模糊方式宣布貿易壁壘情況下，我方除了持續表達願與中國大陸在WTO架構下對話外，也持續做好各項政策工具盤點及準備，但仍要強調，世界上沒有國家會在經貿談判前自掀底牌，把各項準備公告周知。

至於外界有疑問認為ECFA與WTO不同機制一事，經濟部則說明，兩岸ECFA也是本著WTO原則所訂的合作機制，並且也有通知WTO，並沒有不同機制的問題。我國WTO代表團也有在2011年5月6日致函WTO秘書處，就ECFA向WTO進行早期通知，說明ECFA已於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。

經濟部表示，我方向來主張兩岸經貿維持現狀對雙方都有利，但全球目前都高度關注經濟脅迫議題，以剛結束的台美EPPD對話為例，台灣也跟國際友盟國家，共同就經濟脅迫議題等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，為移轉與降低風險做好準備。

經濟部再次強調，為因應對岸非經濟性的政治風險，已與自行車、工具機及機械、手工具、螺絲扣件、鑄造業、紡織、塑膠及橡膠等產業密切溝通座談，提供各項問題協助，並備妥相關政策工具，以確保相關業者權益。兩岸均為WTO的成員，雙方貿易爭議問題應在WTO架構下協商，不應單方面自行認定貿易爭端。

WTO 經濟部 貿易壁壘 國民黨

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