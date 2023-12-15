主計總處：2022年我國社會保障支出2.5兆元 年增4.9%
主計總處今（15）日發布「2022年社會保障支出統計」，2022年我國社會保障支出2兆5,342億元，較2021年增1,181億元，或增4.9%。占GDP比重11.2%，與2021年持平。
主計總處指出，依國際勞工組織 (International Labour Organization, ILO)規範，社會保障支出 (Social Protection Expenditure, SPE)是指政府為減輕家庭或個人承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅，以及其他風險或負擔，提供全民享有健康及最低生活保障之支出。
主計總處分析，2022年我國社會保障支持較2021年增4.9%，且增幅擴大，主因政府疫苗採購及接種相關費用增加、健保給付成長、育兒相關津貼及就學補助等經費提高，加以退休給付請領人數增加及長照服務量能提升所致，惟隨防疫管制陸續鬆綁，生活漸回常軌，加上就業改善與薪資提升，2021年提供受疫情影響者之薪資與生活補貼方案陸續停辦，抵銷部分增幅。
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