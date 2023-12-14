快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

迎接2024年 KPMG解讀全球經濟

經濟日報／ 記者何奕萱／即時報導

KPMG今（14）日為迎接2024年，舉辦《2023第四季讀書會》解讀地緣政治風險下的全球經濟與金融情勢，洞察產業趨勢的機會與挑戰，提供企業因應之道。

針對2024年全球地緣政治與風險及經濟展望，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，由於全球最大經濟體美國、中國大陸、歐盟國家等成長緩和，明年將延續今年經濟低速成長，呈現「軟著陸」現象，IMF等國際組織預測2023、2024年全球經濟成長分別為3%與2.9%，低於歷史平均值3.8%，更是10年間最低；而國際地緣政治危機持續加劇，除俄烏戰爭、以哈衝突、中東緊張、台海局勢外，2024年美國、部分歐洲國家、印度、印尼，以及台灣選舉，都為國際政經局勢投下更多變數。

徐遵慈認為，在美、中兩個最大經濟體上，美國經濟是否軟著陸、製造業回流情形、以及2024年11月大選，前總統川普是否重新執政，尤其選舉後的美中關係動向，都是美國與全球關切的焦點。中國大陸政府雖然宣稱2023年將達成經濟成長保五的目標，但中國大陸經濟復甦力道不如預期，內需消費、貿易與吸引外人直接投資（FDI）成績不佳，尤其失業率居高不下，在明年5月預計近2,000萬大學畢業生投入就業市場，壓力將達到新高點。大陸經濟疲弱不振，對全球廣大的開發中國家將造成直接的衝擊。

2024年地緣政治衝突與風險將持續升高，一方面美中對抗已升級進入2.0，拜登政府將擴大與中國大陸間全面與精準「戰略競爭」，包括將加大對大陸實施出口管制的範圍與力道，持續施壓要求其他國家如歐盟、QUAD、東協國家加入抗中聯盟，另一方面也將更積極對應中國大陸經濟脅迫，尋找各種對大陸制裁措施。雖然11月「拜席會」會才舉行，但不會改變美國對中國大陸的態度。在此同時，美國國內亦更趨保守，例如拜登政府雖力推印太經濟架構（IPEF），但進展並不順利，IPEF下的供應鏈協定談判雖已完成，但貿易支柱的協定談判受阻，未來應無起死回生機會。

其餘風險尚包括國際貿易保護主義升高，各國實施戰略自主性、產業回流與製造業本地化政策，並推出各種政府補貼，如美、歐晶片法案及日本的補貼政策等，均影響企業全球投資布局與供應鏈運作，大幅提高企業營運成本與風險。此外，歐、美晶片法案究竟是否能真正嘉惠到投資的企業，也需要再深入分析。疫情後全球進入大缺工時代，勞工與環境也將是2024年全球企業的新挑戰。

2024 美國經濟

延伸閱讀

AP調查：70%亞太裔認為美民主方向錯誤

擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

美前官員：賴清德若勝選 中恐動手 美應終結對台戰略模糊政策

美眾院通過啟動彈劾調查 拜登競選連任路再掀波瀾

相關新聞

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

中央銀行今（14）日召開今年最後一次理監事會議，決議維持政策利率不變，一如外界預期，央行自今年第2季起，利率已連三凍，重...

央行理監事會／房市管制按兵不動 央行說原因有這些

中央銀行今（14）日召開理監事會議，決議房市管制按兵不動、並未加碼。央行總裁楊金龍指出，央行自2020年12月以來，已五...

《2023台灣新創生態圈大調查》 AI為創業關鍵字榜首

資誠（PwC Taiwan）再度攜手台灣經濟研究院與合作夥伴DIGITIMES，於今（14）日正式發布《2023台灣新...

中鋼2024年1月及第1季鋼品價格全面調漲 金龍年價升量穩態勢確立

中鋼（2002）召開2024年1月月盤及第1季季盤鋼品盤價會議，會中決議，2024年1月及第1季鋼品價格全面調漲。

影／中運工會控中鋼運通違法欠繳員工勞退金

中鋼集團「中鋼運通」工會理事長王慶宏上午在立法院舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之...

政院拍板114-121年住宅政策 市地重劃最高5％蓋社宅

行政院會今通過「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，披露114年-121年住宅政策新目標，未來整體開發區辦理區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。