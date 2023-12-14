迎接2024年 KPMG解讀全球經濟

KPMG今（14）日為迎接2024年，舉辦《2023第四季讀書會》解讀地緣政治風險下的全球經濟與金融情勢，洞察產業趨勢的機會與挑戰，提供企業因應之道。

針對2024年全球地緣政治與風險及經濟展望，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，由於全球最大經濟體美國、中國大陸、歐盟國家等成長緩和，明年將延續今年經濟低速成長，呈現「軟著陸」現象，IMF等國際組織預測2023、2024年全球經濟成長分別為3%與2.9%，低於歷史平均值3.8%，更是10年間最低；而國際地緣政治危機持續加劇，除俄烏戰爭、以哈衝突、中東緊張、台海局勢外，2024年美國、部分歐洲國家、印度、印尼，以及台灣選舉，都為國際政經局勢投下更多變數。

徐遵慈認為，在美、中兩個最大經濟體上，美國經濟是否軟著陸、製造業回流情形、以及2024年11月大選，前總統川普是否重新執政，尤其選舉後的美中關係動向，都是美國與全球關切的焦點。中國大陸政府雖然宣稱2023年將達成經濟成長保五的目標，但中國大陸經濟復甦力道不如預期，內需消費、貿易與吸引外人直接投資（FDI）成績不佳，尤其失業率居高不下，在明年5月預計近2,000萬大學畢業生投入就業市場，壓力將達到新高點。大陸經濟疲弱不振，對全球廣大的開發中國家將造成直接的衝擊。

2024年地緣政治衝突與風險將持續升高，一方面美中對抗已升級進入2.0，拜登政府將擴大與中國大陸間全面與精準「戰略競爭」，包括將加大對大陸實施出口管制的範圍與力道，持續施壓要求其他國家如歐盟、QUAD、東協國家加入抗中聯盟，另一方面也將更積極對應中國大陸經濟脅迫，尋找各種對大陸制裁措施。雖然11月「拜席會」會才舉行，但不會改變美國對中國大陸的態度。在此同時，美國國內亦更趨保守，例如拜登政府雖力推印太經濟架構（IPEF），但進展並不順利，IPEF下的供應鏈協定談判雖已完成，但貿易支柱的協定談判受阻，未來應無起死回生機會。

其餘風險尚包括國際貿易保護主義升高，各國實施戰略自主性、產業回流與製造業本地化政策，並推出各種政府補貼，如美、歐晶片法案及日本的補貼政策等，均影響企業全球投資布局與供應鏈運作，大幅提高企業營運成本與風險。此外，歐、美晶片法案究竟是否能真正嘉惠到投資的企業，也需要再深入分析。疫情後全球進入大缺工時代，勞工與環境也將是2024年全球企業的新挑戰。

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