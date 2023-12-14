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離岸風電3-2期選商 經部公告明年4月10日截止投標

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
離岸風電區塊開發3-2期選商機制已於11月下旬定案。離岸風電示意圖／聯合報系資料照片
離岸風電區塊開發3-2期選商機制已於11月下旬定案。離岸風電示意圖／聯合報系資料照片

離岸風電區塊開發3-2期選商機制已於11月下旬定案，經濟部公告，將自明年3月11日起受理申請，4月10日截止投標。依照經濟部規畫，預計2024年5月公告3-2期選商結果。

經濟部已於11月23日公告區塊開發3-2期「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，產業關聯方案改為「自助餐」模式，最低門檻分數70分，總分拉高至120分，行政契約新增展延併網、分批繳納履保金等彈性機制。

經濟部公告受理申請期間，自2024年3月11日上午9時起至4月10日下午5時止。

經濟部表示，申請人應於受理申請期間，依作業要點規定應備文件說明與其格式規定，檢附相關文件併附電子檔案，親送或以掛號郵遞（以郵戳為憑）送達經濟部能源署；以掛號郵遞者，以交郵當日郵戳為憑。

經濟部 2024 離岸風電

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