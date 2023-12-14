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通膨及利率回穩 氣候變遷股票吹響多頭號角

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

近期美歐公布的通膨數據持續放緩，加上美國就業、通膨預期及零售銷售等數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，歐元區十一月採購經理人指數自谷底回升，助燃全球股市多頭氣勢。其中美歐通膨降溫提振市場對2024年美歐央行的降息期待，美國十年期公債殖利率自10/19高點4.9898%回降以來，全球氣候變遷指數上漲9.21%，自11/30聯合國氣候峰會登場迄今也有0.77%漲幅，表現優於全球股市同期間上漲7.89%及上漲0.60%的表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆(Craig Cameron)表示，先前美債殖利率急速攀升讓氣候變遷相關股票面臨逆風，但並未改變其長期趨勢，深入檢視許多公司的長期獲利展望依舊正向，隨著先前股價超跌後的評價面吸引力浮現，提供我們逢低擇優布局的機會。預期隨著聯準會等主要央行升息循環結束、2024年有望轉為降息，美歐公債殖利率走勢恢復穩定，有利氣候變遷股票回歸基本面，許多股票評價面重新回升(re-rating)空間可期。

克雷格．卡麥隆指出，今年聯合國氣候峰會首次檢視2015年《巴黎協定》對政府應對氣候變遷行動的影響力，截至目前全球氣候政策的成績並不理想，顯示當前的政策和行動遠低於2030年排放以及把全球升溫控制在1.5°C情境下所需達成的水準，預期將加速新一輪氣候行動，隨著全球各國推動朝凈零目標邁進，將為提供氣候變遷解決方案的企業、電動車產業鏈及替代能源相關產業帶來龐大的商機，也看好已做好低碳轉型準備的原物料或工業龍頭企業。

富蘭克林證券投顧認為，展望年底至2024年初，全球景氣降溫但仍有韌性、主要央行貨幣政策從緊縮轉為中性、未來有望進一步轉為寬鬆的環境，有利全球股債市多頭氛圍。隨著更多國際機構倡議、政府單位、民間企業及金融機構積極應對氣候變遷帶來的挑戰，看好氣候變遷主題是未來五至十年的投資主流之一，建議投資人將全球氣候變遷主題型股票基金列為投資組合的核心要角，採取分批加碼或定期定額方式，網羅全方位氣候商機。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色：(1)精選全球減碳龍頭，風險報酬等級RR3*的全球股票型基金；(2)除了自己減碳，更重視「幫別人減碳」的企業，卡位低碳經濟的贏家；(3)從源頭開始減碳：加碼能源轉型所需的原物料產業；(4)結合AI+氣候變遷兩大商機；(5)歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金(摘自基金公開說明書)，同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。

氣候變遷 2024 股票

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