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日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

立法院三讀通過《最低工資法》 違規業者最重罰150萬

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

攸關勞工權益、延宕7年多的《最低工資法》，立法院今（12）日三讀通過。《最低工資法》明定將消費者物價指數CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，並明定勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元並公布姓名。

《最低工資法》明定，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，得參採指標包括，勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

消費者物價指數 新台幣 CPI 最低工資法

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