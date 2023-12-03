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民間團體今遊行 反對新增引進印度移工 勞動部這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

民間團體今（3）日舉辦遊行反對增加新移工來源國。勞動部回應，高齡化及少子女化造成勞動力人口下降，須正視缺工長期趨勢，而在國人就業優先的原則下，增加新移工來源國，有助產業發展及紓緩家庭照顧人力問題，提供多一個勞動力來源選擇，符合多年來各界期盼及國家整體利益。

勞動部強調，將規劃好配套措施消除外界疑慮，不會立即引進大量移工。

勞動部表示，我國與印度勞工合作備忘錄僅是雙方協議架構，目前尚待確定簽署時間。簽署後，未來開放印度勞工前，需依條約締結法規定送立法院審議監督通過，同時雙邊須透過工作層級會議，討論開放行業、名額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套；此外，引進勞工素質、語言、學經歷及行為良好等條件均須符合我國規定及要求，才會引進。勞動部同時呼籲不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。

勞動部表示，高齡化及少子女化下，已面臨缺工問題，自2016年起，我國15歲至64歲的工作年齡人口逐年快速減少，各國競逐外國人才及勞動力，我國產業發展及失能長者的照顧需求日增，適度引進移工有助緩解缺工，但會在國人就業優先前提下，透過勞資合作及參採各界建言，共通努力提升勞動環境、條件及安全。

勞動部表示，所有引進移工的國家都須面對移工失聯問題，我國同樣需正視解決。失聯移工滯台未出境人數2023年10月底止累計8.5萬人，主因受近年疫情影響國際邊境管制，勞動力供需失衡衍生非法媒介移工失聯；自今年起疫情緩和、移工正常引進，加上已跨部會合作推動多項改善措施，強化源頭管理、加強查處非法仲介，2023年截至9月底移工失聯發生率3.32%，相較2022年同期4.65%已明顯下降。未來也將持續跨部會合作，從加強源頭管理、調整移工政策、降低市場需求、打擊非法媒介等面向，持續精進作為，管控移工失聯情形。

勞動部再次強調，增加新移工來源國有助於經濟社會發展且不應影響社會安定，引進勞工素質、語言、學經歷及行為良好等條件，我國皆可規定及要求。同時我國已有發展多年的移工引進管理制度，會跨部會共同作好治安工作。

勞動部樂見社會各界表達支持及反對等多元意見，均將納入政策評估，並採穩健務實態度，審慎規劃循序漸進開放引進。

移工 勞動部

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