中鼎獲頒國家級永續最高榮譽獎項
國家級永續最高榮譽「112年國家永續發展獎」於日前揭曉，中鼎首度參選即獲獎，多年來以工程核心本業力促國家永續發展的努力及成果獲得肯定。中鼎集團總裁余俊彥日前出席頒獎典禮，代表公司接受行政院院長陳建仁頒獎表揚。
本獎項由行政院國家永續發展委員會舉辦，期透過表揚推動永續發展績效卓越單位，促進官、產、學、研各界協力實踐永續發展。中鼎集團余俊彥總裁表示，中鼎致力以工程核心本業推動全球永續發展，將企業營運與永續目標連結，致力將ESG內化為全球8千位同仁的工作日常及DNA，並攜手業主、全球供應鏈廠商跟上國際永續趨勢，從價值鏈角度發揮最大的工程影響力。中鼎多年來持續以「綠色工程」，推動國家及全球永續發展。
多年來，中鼎ESG績效屢獲外界肯定，包括：連續8年獲選國際道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，蟬聯全球營建工程業第一，並獲S&P Global標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽；台灣企業永續獎（TCSA）十大永續典範；證交所公司治理評鑑前5%；摩根士丹利（MSCI）ESG評等；CDP碳揭露評鑑；台灣永續價值指數（TWSI）；《遠見》及《天下》雜誌永續大獎等。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市歸隊兩樣情！便宜心頭好、高價成票房毒藥
▪ 壓低總價「減坪不減房」 北部最迷你2房新建案僅14坪
▪ 土地銀行出手標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元
▪ 新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭
▪ 政院拍板亞灣2.0 周邊四個行政區房價全漲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言