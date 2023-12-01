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中鼎獲頒國家級永續最高榮譽獎項

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥（右）代表接受行政院陳建仁院長頒獎。圖/中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥（右）代表接受行政院陳建仁院長頒獎。圖/中鼎提供

國家級永續最高榮譽「112年國家永續發展獎」於日前揭曉，中鼎首度參選即獲獎，多年來以工程核心本業力促國家永續發展的努力及成果獲得肯定。中鼎集團總裁余俊彥日前出席頒獎典禮，代表公司接受行政院院長陳建仁頒獎表揚。

本獎項由行政院國家永續發展委員會舉辦，期透過表揚推動永續發展績效卓越單位，促進官、產、學、研各界協力實踐永續發展。中鼎集團余俊彥總裁表示，中鼎致力以工程核心本業推動全球永續發展，將企業營運與永續目標連結，致力將ESG內化為全球8千位同仁的工作日常及DNA，並攜手業主、全球供應鏈廠商跟上國際永續趨勢，從價值鏈角度發揮最大的工程影響力。中鼎多年來持續以「綠色工程」，推動國家及全球永續發展。

多年來，中鼎ESG績效屢獲外界肯定，包括：連續8年獲選國際道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，蟬聯全球營建工程業第一，並獲S&P Global標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽；台灣企業永續獎（TCSA）十大永續典範；證交所公司治理評鑑前5%；摩根士丹利（MSCI）ESG評等；CDP碳揭露評鑑；台灣永續價值指數（TWSI）；《遠見》及《天下》雜誌永續大獎等。

中鼎 ESG

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