富達預測Fed降息明年下半年啟動 最多達200個基點
美國聯準會Fed利率政策是全球投資人關注焦點，目前已連續2次暫停升息，市場持續猜測Fed的降息時間，富達國際今（29）日發表2024年全球投資展望時指出，美國利率目前已到頂，預估聯準會從明年下半年開始降息，甚至一路到2025年，最多會有200個基點的降息。
富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，市場普遍相信美國經濟將軟著陸，他們預期邁入2024年初期，美國經濟仍有緩衝空間，因利息見頂將促使軟著陸成為明年初最可能出現的經濟情境。
Salman Ahmed指出，美國及其他已發展國家的利率應該已經見頂，預測Fed最多會有200個基點的降息空間，且一開始降息就不會採取溫和步伐，從2024年下半年開始，甚至一路到2025年，如果經濟發生深度衰退情形，他認為Fed還是很有機會將利率降到2％。
富達分析認為，2024年經濟溫和衰退的可能性為60％，考量若實質利率處於偏高水準，促使企業及消費者削減開支，出現較深度衰退可能性為10％，甚至延伸至2025年；若考量經濟轉好情境，軟著陸可能性為20％，並延續2024年全年；若經濟增長和黏性通膨高於預期，使主要央行展開新一輪升息，出現經濟不衰退可能性則為10％。
目前美元存款利率有5％，若2024年開始降息，投資人該如何制定投資策略？富達國際多重資產基金經理王陶沙表示，長期而言，現金增值能力可能落後於通膨，因此投資人應考慮構建多重投資組合，以掌握個別市場或產業的增長機會，同時保障資本免受通膨蠶食。
王陶沙認為，2024年部分地區企業獲利將獲得改善，特別是美國及日本，雖然這波AI科技股的投資熱潮並不在日本，但日本企業的獲利能力及企業治理改革趨勢持續好轉，且市場評價合理、外資滲透度偏低，從分散投資角度來看，投資日本對於增加投資組合收益會有所幫助。
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