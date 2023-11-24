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94%企業年前徵才 起薪逼近40K 七成企業鎖定資歷一年以上至三年

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

yes123求職網調查顯示，高達93.7%的企業表示，在龍年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的92.7%，以及前年的92.1%，是九年以來新高。企業開出的「平均月薪」達39,115元，逼近4萬元。值得注意的是，企業最需要的人才，並非資深員工，七成企業表示鎖定資歷「一年以上至三年不到」。

調查發現，93.7%企業打算農曆年前徵才，其中60.4%屬於「單純填補員工離職後的空缺」，其餘33.3%才算是要「擴編」。

平均而言，企業預計釋出10.9個工作機會，略多於去年的10.6個；另外有73.7%資方透露，在年前徵才計畫當中，可以接受求職者「年後上班」。

至於企業最需求的人才，70.2%鎖定資歷在「一年以上至三年不到」的；接受「三年以上至六年不到」的，則占了47.7%；接受「一年不到」的，也占27.7%。

在可複選狀況下，主要職缺類型方面，仍以「基層員工」為主：73.3%屬於「內勤缺」，62.3%屬於「外勤缺」；其次才是「儲備幹部」(38.8%)，以及「中階主管」(23.4%)。

同時企業開出的「平均月薪」條件，今年達39,115元，比起去年的38,126元，增加989元，漲幅為2.6%，並續創11年新高。只是換算下來，日薪僅多約33元，將近是一杯「手搖飲」售價。

企業對於年前求職者，先看他(她)的「工作態度」，再看「工作能力」。同樣在可複選狀況下，最在乎的五大條件依序為：「責任感」(68.4%)、「穩定度」(67.2%)、「抗壓性」(64.5%)，以及「解決問題的能力」(52.7%)、「配合度」(49%)。

其餘企業在乎的條件，又分別是：「團隊合作精神」(41.3%)、「學習意願」(36.7%)、「產業專業能力」(26.7%)，以及「職場經歷」(22%)、「語言能力」(20.1%)。

以過去經驗來看，還有87.3%的公司會詢問「年前求職者」離職原因。而且在可複選狀況下，企業最常聽到回答的原因，依序是：「生涯規劃」(80.3%)、「苦等升遷或換部門(職務)的機會」(50.5%)、「個性與工作屬性或企業文化不合」(42.2%)，以及「換工作以便照顧家人」(34%)、「薪水不夠用或長期未調」(30.2%)。

其他常聽到的理由，又分別為：「單純職業倦怠」(27%)、「碰上企業年底裁員」(22.3%)、「工時或工作量的問題」(17.8%)，以及「工作影響健康狀況」(16.2%)、「不滿意年終獎金或分紅」(14.8%)。

相形之下，若要留住「年前」想離職的員工，在可複選狀況下，企業的方法依序有：「增加分紅或獎金」(50.3%)、「加薪」(35.6%)、「幫他(她)調到想去的部門」(25%)，以及「幫他(她)換工作內容」(23.8%)、「增加員工福利」(22.3%)。可惜其中仍有26.2%的公司指出，其實「不會想任何辦法慰留」這些人。

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