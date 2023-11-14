商發署低碳轉型論壇 助攻服務業永續發展

經濟部商業發展署今（14）日在集思台大會議會議中心舉辦「2023 年商業服務業低碳轉型交流論壇」，在面對氣候變遷威脅和永續意識抬頭的今天，希望透過論壇交流分享，協助商業服務業低碳轉型，找到全球各行各業永續發展的創新之道。

此次論壇首先由 BSI 英國標準協會臺灣分公司鄭仲凱技術長、安永聯合會計師事務所 ESG 諮詢服務負責人曾于哲會計師打頭陣，分享從全球標準建立永續經營的標竿經驗，以及永續發展如何創造長期價值；另外也邀請許多零售、餐飲、生活服務等產業界達人分享企業於實踐低碳轉型過程中的實務經驗，包含家樂福蘇小真永續長、薰衣草森林林庭妃創辦人、綠藤生機廖怡雯創辦人，以及曉鹿鳴樓曾隱舜董事長，期待藉此拓展商業服務業低碳模式新思維。

經濟部商業發展署蘇文玲署長會後受訪表示，國內商業部門碳排放量多年來穩定約占10%。隨著社會大眾永續意識的抬頭，政府也積極推動各項措施協助企業，包括輔導企業加速汰換老舊耗能設備、管理設備操作行為、使用低碳能源等。此外，也導入低碳服務模式，引導商業服務業逐步減少碳排放量。

蘇文玲期待，透過此次論壇實例分享與座談交流機會，讓企業在邁向低碳轉型及永續經營的路上，提供有價值且可行的淨零碳排方法參考。

期待公私部門協力，共創2050淨零轉型。

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