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台灣鋼鐵工業同業公會：今年Q4鋼價穩定向上、全球鋼市開始脫離谷底

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣鋼鐵工業同業公會表示，進入今年第4季之後鋼價穩定向上、全球鋼市開始脫離谷底。所謂「風雨生信心」，越是艱困的環境越能激發起台灣鋼鐵產業的韌性，相信未來鋼市能夠否極泰來、漸入佳境，再現榮景。

鋼鐵公會展望2024年，伴隨製造業投資大幅回溫，新興科技、淨零排放等投資需求持續加持，地緣政治風險降溫，且高物價水準獲得控制、歐美升息趨緩下，全球鋼市表現可望優於今年。然而這些預期展望，可能仍受以哈衝突、俄烏戰爭與中東地緣政治風險不確定性影響。此外，歐盟CBAM生效及全球淨零排放的要求，將如何影響鋼鐵成本，仍需持續觀察。

鋼鐵公會表示，回顧2015年，中國大陸地條鋼氾濫、過剩產能外溢全球，屬於供給面鋼市衰退。2020年疫情爆發後，全球鋼市瞬間陷入低迷，屬於 “需求面鋼市衰退”，後來在各國政府強力振興政策支持下，於2020年第4季起需求快速恢復。2022年2月俄烏戰爭爆發，引發恐慌情緒快速蔓延，並激起超額購料需求。但另一方面因全球物價居高不下，美國等先進國家強力升息，所以也影響企業投資與民間消費，導致自2022年下半年起鋼鐵需求走弱、高庫存難以去化。2023年初大陸解封、卻又同時遭遇歐美銀行信貸危機、中國大型房企連環發生債務違約等衝擊，復加以中國大陸粗鋼調控力道不足以及鋼需疲軟下，引發供強需弱兩面夾擊，加上地緣政治風險頻發，導致鋼市復甦時點不斷遞延。

近來國際經濟出現正向變化，包括美國、中國大陸製造業PMI指數連續走升，OECD-CLI領先指標自今年6月以來持續擴張，全球通膨出現緩解趨勢、歐美央行升息循環近尾聲，加上美國經濟領先指標轉強，公債殖利率下跌，企業融資壓力獲得舒緩，政府亦擴增財政支出，強化了消費與就業市場的韌性。IMF最新預測2024年全球GDP成長率可達2.9%，台灣國內鋼鐵產業倚賴出口，近期外銷訂單及出口年增率自谷底回升，出口於9月重回正成長，明年將持續復甦。此外，在新興科技、淨零碳排投資需求持續且民間消費穩健成長的狀況下，預計2024年台灣經濟將重新加溫。

中國大陸今年第4季進入冬季環保限產時期，有助於抑制供給。中鋼協統計10月下旬粗鋼日均產量為262萬噸，較7月下旬峰值304萬噸減少14%。中國大陸鋼材社會庫存自8月中旬高點1,221萬噸下滑至10月下旬949萬噸(降幅達22%)；而歐洲地區亦接連關停七支高爐，減產效應發酵。世界鋼鐵協會統計今年9月全球粗鋼產量為1.493億噸，同比下降1.5%，供給面縮減有助鋼市供需恢復均衡。

與此同時，美國下游用鋼需求強勁，鋼廠板材交期持續拉長至八周；台灣國內建築業亦脫離谷底，政府積極加速推動各項基礎建設與公共工程，2024年公共建設預算達5,886億元，續創歷史新高。前瞻計畫持續進行、房地產買氣穩步回升、高科技公司廠房興建開工，建築業景氣呈現好轉，將帶動鋼筋、型鋼等建材需求恢復。

近期北美熱軋流通價從今年9月底的低點每噸710美元，累計上漲280美元，同期冷軋漲幅亦達每噸220美元，美國鋼廠預告2024年第1季熱軋價格將回升至每公噸1,100美元以上，鋼價上漲動能充沛，有利支撐國際鋼價回溫。實證數據顯示，美國鋼價回升對亞洲鋼市具顯著引領效果。可以觀察到11月後中國大陸熱軋流通價每噸累計已回升逾人民幣230元，寶鋼於11月10日開出今年12月盤價，板類產品每噸調漲人民幣50~100元，反映大陸市場回穩，盤商開始回補庫存。此外，越南河靜、和發等鋼廠近期接單狀況穩定，也同步醞釀調漲。

近期歐洲鋼價亦轉強，自10月中旬以來南北歐熱軋流通價亦上漲近40美元。美國廢鋼報價自今年10月起持續走揚，國內條鋼廠也調漲廢鋼收購價與鋼筋售價，廢鋼做為碳中和初期鋼廠必須確保的重要資源，其重要性逐漸受到外界關注。

歐美鋼價上漲動能將帶動亞洲鋼市增溫，預期今年第4季表現將優於第3季，明年第1季也會優於今年第4季。明年第1季由於適逢新年假期及春節連假，實際工作日數少，鋼市預計呈現平穩向上態勢；明年第2季為鋼鐵業傳統旺季，預期鋼市將重返上升軌道。世界鋼鐵協會於今年10月上修2024年全球鋼鐵需求預測成長率至1.9%，鋼鐵需求較2023年增加3,460萬噸(其中台灣出口主要地區的歐洲約1,000萬、印度約970萬噸、亞洲不含印度約690萬噸、美國約150萬噸)。台經院預估2024年台灣經濟成長率達3.15%，較原先預測上修1.72%，為2023年GDP預期成長率的近兩倍。

2024 鋼鐵

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