央行盈餘繳庫創新高遭質疑 楊金龍：我繳庫我犯罪嗎？

中央銀行113年盈餘繳庫2000億元，創下14年來新高，但遭外界質疑央行暴賺卻阻升新台幣、拉大貧富差距，央行總裁楊金龍今（9）日在財委會回答立委質詢時表示，央行的經營目標是促進金融穩定、健全銀行業業務、維護對內及對外幣值穩定、經濟發展，這些經營目標都有達成，「我繳庫我犯罪嗎？」

楊金龍9日赴立法院財政委員會報告113年度業務計畫及營業預算，央行113年度預算盈餘為1753億546萬元，除提存法定等公積350億7840萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘598億元，共計2000億2706萬元繳交國庫。

立委林楚茵質詢指出，有媒體質疑央行繳庫2000億是付出了四大代價，央行如何回應，楊金龍表示，根據中央銀行法，央行經營必須符合四項目標，不會以營利為目的，盈餘繳庫不是央行經營的目標。

楊金龍強調，這20年來國內沒有金融危機，銀行也穩健經營，央行都有達成政策目標，外匯存底運用也盡到善良管理人責任，在確保流動性安全的前提下，增加收益，「我們20年就達成了經營目標，那我繳庫難道是一個犯罪嗎？如果我們沒有達到目標導致金融危機或是房地產泡沫，那你再來懷疑我，我接受你的懷疑。」

楊金龍同時表示，跟其他國家相比，許多國家央行因為低利率而投入股市、到國外投資，2022年股市大崩盤時新加坡、瑞士、挪威、香港都虧損，只有中央銀行維持穩健經營，慎選投資標的，才能維持獲利，「如果我們也投資股票的話，我們可能也會這樣子（虧損）。」

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